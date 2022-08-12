Прогноз курсу долара у серпні

Імовірніше за всі регулятор схилиться до стратегії купувати/продавати валюту на міжбанку, аби втримати курс максимально близьким до офіційного у 36,57 гривні за долар, прогнозує економічний експерт Борис Кушнірук.

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Хоча експорт зерна і стартував, але в помітних кількостях валюта від нього почне надходити не раніше ніж через 3 місяці. Але все одно імпорт у нас перевищує експорт, тож попит на долари будуть вищими за пропозицію, а значить і курс долара зростатиме,

– каже про основну тенденцію на валютному ринку експерт.

З цієї причини НБУ, на думку Кушнірука, має дві стратегії:

девальвувати гривню, поступово збільшуючи курс долара;

намагатися утримувати курс долара максимально близько до фіксованого 36,56 гривні за долар, здійснюючи валютні інтервенції з фінансових резервів НБУ на міжбанківський ринок.

На думку експерта, швидше за все НБУ піде саме другим шляхом, що допоможе якщо і не втримати курс долара, то принаймні зробити падіння гривні плавнішим. Щоправда, при цьому Нацбанк не зможе впливати на курс готівкового долара, який зростатиме, ймовірно, стрибкоподібно, при якому зростання курсу цього тижня частково компенсуватиметься падінням наступного.

Готівковий курс долара 12 серпня

В банках курс долара зупинився на середньому рівні 39,20 гривні за долар при купівлі, а продають банки за 39,95 гривні.

курс долара зупинився на середньому рівні 39,20 гривні за долар при купівлі, а продають банки за 39,95 гривні. В обмінниках купують долар в середньому за 39,80 гривні, а продають – за 40,06 гривні.

купують долар в середньому за 39,80 гривні, а продають – за 40,06 гривні. На чорному ринку купівля долара в середньому на рівні 39,80 гривні, а продаж – 40,05 гривні.

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Інші прогнози експертів

Директорка департаменту казначейських операцій Юнекс Банку Анна Золотько спрогнозувала курс на найближчий тиждень. На її думку, він коливатиметься в діапазоні 39 – 41 гривні за долар.

Членкиня наглядової ради АТ "Альтбанк" Тетяна Острікова розповіла, що офіційний курс у 36,6 гривні навряд чи знизиться, але й очевидних причин для його зростання у серпні наразі не видно.

Економічний експерт Данило Монін прогнозує, що долар на готівковому ринку може втриматись в межах 40 гривень у серпні.

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