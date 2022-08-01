Втрата валюти з резервів

Економічна експертка та членкиня наглядової ради АТ "Альтбанк" Тетяна Острікова в ексклюзивному коментарі 24 каналу розповіла, що у травні Україна почала відходити від шоку, почали відновлюватися економічні процеси. Зростав імпорт, для якого потрібно було все більше валюти. При цьому пропозиція валюти майже не зростала.

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З березня по травень імпорт товарів і послуг зріс з 3,7 мільярда до 6,0 мільярдів доларів.

товарів і послуг зріс з 3,7 мільярда до 6,0 мільярдів доларів. Експорт, при цьому зріс з 3,5 мільярда до 3,9 мільярда.

Тетяна Острікова Членкиня наглядової ради АТ "Альтбанк" Відповідно, НБУ почав витрачати валюту з резервів для покриття різниці. Так, починаючи з 23 травня НБУ в середньому продавав 990 мільйонів доларів на тиждень з резервів. Саме цей процес мало зупинити збільшення курсу. Попит на більш дорогий долар мав впасти і зменшення резервів мало зупинитись.

Рішення НБУ підняти курс долара

НБУ вирішив підняти офіційний курс до 36,6 гривні за долар 21 липня. Тож експертка вважає, що вже зараз можна робити перші висновки.

21 липня – це четвер. Тобто новий курс діяв лише 2 робочі дні тижня. І навіть цього вистачило, щоб протягом тижня з 18 по 22 липня продаж валюти з резервів склав лише 86 мільйона доларів,

– ділиться вона.

Нагадаємо! Готівковий ринок одразу відреагував на рішення НБУ й гривня обвалилась. Курс у деяких обмінниках сягнув 40 гривень.

За наступний тиждень з 25 по 29 липня продаж валюти змінився купівлею. НБУ викупив до резервів 650 мільйона доларів. Економічна експертка пояснила, це означає що на валютному ринку не було достатньо покупців на долар по 36,6 гривні. "Можливо їх би хтось купив по нижчій ціні, але курс фіксований і знижувати його заборонено", зауважила вона.

Інший яскравий факт – протягом тижня з 11 по 15 липня, тобто ще при курсі 29,25, НБУ продав з резервів 581 мільйон доларів. Значно менше ніж 990 мільйонів, які були в середньому до цього,

– підкреслила Острікова.

На її думку, попит і пропозиція долара почали вирівнюватись ще при курсі 29,25. Це відбувалось завдяки збільшенню експорту (відкриття портів на Дунаї), збільшенню фінансової допомоги від наших іноземних партнерів тощо.

Підвищення курсу НБУ на 25% було занадто різким

Тому перші висновки по курсу 36,6 – таке підвищення було занадто різким. Але, при такому курсі пропозиція переважає над попитом, тож НБУ наповнює резерви. Але це досягається зокрема і ціною здорожчання імпортних товарів і зниженням рівня купівельної спроможності населення.

Експерти кажуть, що більш доцільно регулятору було б збільшувати курс не на 25% одразу, а на 10% (звісно ж за наявності відповідної аналітики, моделювання та розрахунків). Ймовірно, попит та пропозиція знайшли б баланс, адже така тенденція була ще при курсі 29,25 в період з 11 по 15 липня 2022 року,

– розповідає Острікова.

Спекуляції на готівковому ринку

Експертка вважає, що готівковий курс долара у близько 42 гривні – спекулятивно завищений.

Простір для спекуляцій з’явився в тому числі і тому, що збільшення офіційного курсу до 36,6 було занадто різким і неочікуваним і спровокувало панічні настрої населення,

– пояснила Острікова.

Також вона пояснила нещодавнє рішення НБУ заборонити небанківським фінансовим установам та операторам поштового зв'язку інформувати українців про курси купівлі та продажу іноземних валют через табло з актуальними даними про вартість валют.

"НБУ прямо каже, що готівковий курс спекулятивний, та заборонив обмінникам вивішувати табло з курсами на вулиці, щоб зупинити ажіотаж", – поділилась експертка.

Зауважимо, що станом на 1 серпня середній курс в обмінниках, банках та на чорному ринку знизився. Табло з курсом в обмінниках або пусте, або взагалі відсутнє.

Як зберегти заощадження українцям

Порада для тих, хто хоче зберегти заощадження – долари на суму до 50 000 гривень можна придбати через онлайн-застосунки банків за курсом близько 37 гривні за долар. Правда скористатись цими коштами можна буде в повній мірі через 3 місяці, адже після придбання валюти її потрібно розмістити НВ депозит строком на 3 місяці.

Який буде курсу долара у серпні

Враховуючи всі вище перелічені фактори офіційний курс 36,6 навряд чи знизиться, але й очевидних причин для його зростання у серпні наразі не видно, вважає економічна експертка. Разом з тим вона підкреслила, що це буде лише за умови, що резерви не спустошуватимуться, фінансова допомога від наших іноземних партнерів надходитиме та експортна виручка наших підприємств-експортерів поповнюватиме країну валютою.

Готівковий курс на фоні цього мав би зменшитись і наблизитись до офіційного. Хоча прогнозувати процеси, де значним фактором є паніка, хід війни, а також інші перемінні фактори, зокрема і надання Україні фінансової допомоги, то справа невдячна!

– резюмувала Острікова.

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