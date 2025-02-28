Що буде з пенсіями у березні

Індексація пенсій розпочнеться з 1 березня, повідомляє 24 Канал з посиланням на Дениса Шмигаля.

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Денис Шмигаль Прем'єр-міністр України Завтра розпочинаємо індексацію пенсій. Зростання буде на 11,5% для майже 10 мільйонів пенсіонерів.

Зверніть увагу! Урядом встановлено ліміти для збільшення пенсій внаслідок надбавки. Так, мінімальне зростання складає – 100 гривень, максимальне – 1 500 гривень.

Які зміни чекають на ВПО з 1 березня

З 1 березня автоматично продовжаться виплати для ВПО ще на 6 місяців. Допомогу надалі отримуватимуть 1,2 мільйона переселенців.

Своєю чергою нардеп Олексій Гончаренко розповів про розширення переліку територій, де переселенці можуть отримати компенсацію за найм житла.

Олексій Гончаренко Президент Комітету Парламентської асамблеї Ради Європи Визначається, що це вся територія України, окрім тих територій, де ведуться активні бойові дії або тимчасово окуповані території України. Але зазначається, що можна отримати компенсації за найм житла на територіях в зоні можливих бойових дій.

Шмигаль уточнив про які саме населенні пункти України йдеться.

Врегулюємо питання по субсидіях на оренду житла для ВПО. Вносимо технічні зміни, які дозволять внутрішньо переміщеним особам отримувати таку субсидію за оренду житла в Харкові та Сумах,

– зазначив Шмигаль.

Нагадаємо! Субсидію на оренду житла можуть отримати не всі переселенці. Які умови для оформлення цієї допомоги читайте тут.