Які документи потрібні для оформлення субсидії на оренду

Аби оформити субсидію на оренду потрібно подати спеціальну заяву та договір оренди, повідомляє 24 Канал з посиланням на НСССУ.

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Документи на оформлення субсидії можна подати:

у відділенні ПФУ;

у ЦНАПі;

через портал електронних послуг ПФУ (або застосунок Пенсійного фонду).

Призначення субсидії на оренду розпочнеться з кінця січня. Вона надаватиметься на 6 місяців і далі її можна буде продовжити на той же період.

Зверніть увагу! Розгляд заяви на субсидію триватиме 10 робочих днів. Якщо допомога призначена, вона надходитиме на спеціальний банківський рахунок.

Хто з ВПО отримає допомогу на оренду

Субсидія на оренду надається ВПО, які: