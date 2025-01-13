Какие документы нужны для оформления субсидии на аренду

Чтобы оформить субсидию на аренду нужно подать специальное заявление и договор аренды, сообщает 24 Канал со ссылкой на НСССУ.

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Документы на оформление субсидии можно подать:

в отделении ПФУ;

в ЦПАУ;

через портал электронных услуг ПФУ (или приложение Пенсионного фонда).

Назначение субсидии на аренду начнется с конца января. Она будет предоставляться на 6 месяцев и дальше ее можно будет продлить на тот же период.

Обратите внимание! Рассмотрение заявления на субсидию продлится 10 рабочих дней. Если помощь назначена, она будет поступать на специальный банковский счет.

Кто из ВПЛ получит помощь на аренду

Субсидия на аренду предоставляется ВПЛ, которые: