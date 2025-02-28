Якою буде пенсія в 65-річної жінки

Щоб визначити розмір пенсії, можна використати формулу для розрахунку виплати за віком, а можна скористатися пенсійним калькулятором, передає 24 Канал з посиланням на ПФУ.

Читайте також Чи можна вийти на пенсію без стажу у 2025 році

Наприклад, можна порахувати, яку пенсію матиме жінка віком 65 років, яка у 2025 році виходить на заслужений відпочинок.

Умовно, вона має 15 років стажу та отримувала мінімальну зарплату, яка у 2025 році становить 8 000 гривень. Важливо, що вона не належить до пільгових категорій, адже їхні пенсії розраховуються окремо. Таким чином, її щомісячна виплата становитиме близько 1 315 гривень.

Розрахунок пенсії через "пенсійний калькулятор" / Скриншот з сайту ПФУ

Що впливає на підсумкову суму пенсії:

Чим більший стаж і вищий рівень зарплати, тим більшою буде пенсійна виплата.

Наявність пільг або особливих заслуг перед державою може збільшити розмір пенсії.

Хто не може розрахувати пенсію на загальних умовах

Якщо особа належить до пільгової категорії, вона не може отримувати пенсію на загальних умовах. Відповідно, вимоги до стажу та рівня зарплатні будуть інші.

До таких пільгових категорій належать: