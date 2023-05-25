Понад 200 мільярдів: ЄС заблокував активи російського центрального банку

Євросоюз заблокував активи російського Центрального банку на понад 200 мільярдів євро. Ба більше, заморозили активи осіб, які потрапили під санкції.

Речник Єврокомісії Крістіан Віганд наголосив, що ЄС прагне, аби Росія заплатила за збитки, завдані Україні. Вивчають різні способи використання російських заморожених активів.

До речі ЄС розглядає план "порятунку" іноземних компаній з Росії

Тому ЄС вивчає способи використання російських заморожених і знерухомлених активів для цієї мети.

Куди хочуть спрямувати заморожені гроші

Наразі шукають способи використання деяких активів, аби відбудовувати Україну. Один з варіантів, який обговорюється – інвестувати активи Центрального банку Росію для України.

Власне, тому ЄС заблокував активи банку на понад 200 мільярдів євро. Також заморозили 24,1 мільярда євро підсанкційних російських приватних активів фізичних та юридичних осіб.

До речі, новиною поділився глава Офісу Президента Андрій Єрмак. Він повідомив, що група Макфола-Єрмака давно пропонує союзникам конфіскувати російські активи на користь українців.

Нові санкції США

Нещодавно США розширили економічні санкції проти Росії через війну. Під обмеження потрапила служба зовнішньої розвідки держави-агресорки.

Так, санкції запровадили проти 22 фізичних та 104 юридичних осіб у понад 20 країнах. Вони спрямовані проти тих, хто намагається ухилитися. Також санкції ввели проти Служби зовнішньої розвідки Росії.