Спикер Еврокомиссии Кристиан Виганд подчеркнул, что ЕС стремится, чтобы Россия заплатила за ущерб, нанесенный Украине. Изучают разные способы использования российских замороженных активов.

Кстати говоря ЕС рассматривает план "спасения" иностранных компаний из России

Поэтому ЕС изучает способы использования российских замороженных и обездвиженных активов для этой цели.

Куда хотят направить замороженные деньги

Сейчас ищут способы использования некоторых активов для восстановления Украины. Один из обсуждаемых вариантов – инвестировать активы Центрального банка Россию для Украины.

Собственно, поэтому ЕС заблокировал активы банка более чем на 200 миллиардов евро. Также заморозили 24,1 млрд евро подсанкционных российских частных активов физических и юридических лиц.

Кстати, новостью поделился глава Офиса Президента Андрей Ермак. Он сообщил, что группа Макфола-Ермака давно предлагает союзникам конфисковать российские активы в интересах украинцев.

Новые санкции США

Недавно США расширили экономические санкции против России из-за войны войны. Под ограничение попала служба внешней разведки государства-агрессоры.

Так, санкции ввели против 22 физических и 104 юридических лиц в более чем 20 странах. Они направлены против тех, кто пытается увернуться. Также санкции были введены против Службы внешней разведки России.