Пов'язані з Україною та Росією: як змінилися активи двох країн на тлі розмов про перемовини

Активи, які пов’язані з війною в Україні, зросли. Зміни відбулися на тлі останніх зусиль США щодо мирних перемовин.

Що відомо про зміни у російських та українських активах?

Українські облігації, російський рубль та інструмент, що слугує "проксі" для заморожених російських акцій, різко підскочили в ціні, пише 24 Канал з посиланням на FT.

Облігації, реструктуризовані Києвом торік, за останній тиждень зросли на 5 – 6% від рівнів, наближених до дефолтних. Це сталося після того, як Дональд Трамп підтримав "28-пунктний план" завершення бойових дій.

До того ж рубль додав 3% до долара та євро після оприлюднення плану 20 листопада.

Водночас акції інвестиційної компанії, що котирується в Лондоні й володіє замороженими російськими активами, стрибнули майже на 50% і досі залишаються більш ніж на 20% вище ціни закриття від 19 листопада,

– йдеться у матеріалі.

Попри різкий ріст, інвестори застерігають: рух може швидко розвернутися, якщо мирна ініціатива провалиться. Роджер Марк – аналітик Ninety One – зазначив, що результати дуже бінарні для українських облігацій.

Зверніть увагу! Згідно з його слів, скептицизм щодо реальної мирної угоди залишається, адже подібні дипломатичні зусилля вже були. Але у разі позитивного дипломатичного результату, облігації можуть зрости ще більше.

Як на ситуацію впливає МВФ та дії ЄС?

Інвестори в українські доларові бонди роблять ставку на те, що їм не доведеться зазнавати збитків заради тривалішої війни, після того, як МВФ цього тижня окреслив нову програму підтримки на 8 мільярдів доларів.

Водночас Володимир Путін у четвер поставив під сумнів мирний план. Але інвестори також фокусуються на кроках, спрямованих на забезпечення фінансових потреб України наступного року.

Багато інвесторів оптимістичні щодо того, що найнагальніші фінансові потреби України буде покрито завдяки 140 мільярдів євро європейської позики, забезпеченої замороженими російськими активами, а будь-яку подальшу реструктуризацію держборгу буде відкладено.

Міністр фінансів України Сергій Марченко сказав, що програма МВФ "просуватиме реформи, необхідні для європейської інтеграції… та допоможе мобілізувати масштабну зовнішню підтримку для покриття потреб фінансування України". Проте аналітики попередили: підсилення активів, пов’язаних з війною, може швидко зникнути.

Раніше цього року українські облігації вже зростали на тлі мирних ініціатив США, наприклад, після зустрічі Трампа і Путіна на Алясці в серпні. Але потім знову падали.

Ми вже більше пів року спостерігаємо ці гойдалки,

– сказала Євгенія Слєпцова, старша економістка Oxford Economics.

Річ у тім, що Росія висуває максималістські вимоги, просто щоб не мати мирної угоди й продовжувати війну та вражає, що "ринки на це ведуться".

Зокрема інвестори звертатимуть увагу на те, чи передбачатиме новий план МВФ оцінку ризику того, що продовження війни до 2027 року може вимагати нових втрат від кредиторів. Після зростання на 4 центи з 19 листопада до 72 центів за долар – найвищого рівня з лютого – борг України 2029 року наразі оцінюється "лише з дуже легкою реструктуризацією або з дуже низьким ризиком повноцінної реструктуризації".

Що ще слід знати про ситуацію?

Водночас інвестиційний інструмент JPMorgan, який часто використовують як проксі для ставок на можливе зняття міжнародних обмежень на торгівлю російськими акціями у разі мирної угоди, також різко зріс. JPMorgan Emerging Europe, Middle East & Africa Securities Plc володіє акціями російських компаній, які після вторгнення були заморожені.

Позов у Москві від банку ВТБ проти JPMorgan також торкнувся цього фонду. За ринковою вартістю трохи понад 100 мільйонів фунтів стерлінгів, його акції торгуються з премією у 300% відносно активів, які зараз становлять близько 26 мільйонів фунтів стерлінгів.

Це попри часті попередження керівництва фонду про невизначеність щодо того, чи вдасться коли-небудь знову отримати контроль над російськими активами,

– зазначили у FT.

Зауважте! Західні інвестори нині мають дуже мало способів напряму зробити ставку на відновлення російських активів, адже облігації та акції РФ перебувають під санкціями, а торгувати рублем офшорно складно через низьку ліквідність.

Що відомо про події щодо МВФ?

Нагадаємо, що Україна та Міжнародний валютний фонд узгодили нову чотирирічну програму фінансової підтримки на 8,2 мільярда доларів. Про це повідомила прем'єр-міністрка Юлія Свириденко.

Ця програма допоможе:

профінансувати критичні видатки;

зберегти макрофінансову стабільність;

залучити додаткову зовнішню підтримку, яка критично важлива у наступні роки.

Домовленість ще має бути схвалена Радою виконавчих директорів МВФ.

