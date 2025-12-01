Связанные с Украиной и Россией: как изменились активы двух стран на фоне разговоров о переговорах

Активы, связанные с войной в Украине, выросли. Изменения произошли на фоне последних усилий США по мирным переговорам.

Что известно об изменениях в российских и украинских активах?

Украинские облигации, российский рубль и инструмент, служащий "прокси" для замороженных российских акций, резко подскочили в цене, пишет 24 Канал со ссылкой на FT.

Облигации, реструктуризированные Киевом в прошлом году, за последнюю неделю выросли на 5 – 6% от уровней, приближенных к дефолтному. Это произошло после того, как Дональд Трамп поддержал "28-пунктный план" завершения боевых действий.

К тому же рубль прибавил 3% к доллару и евро после обнародования плана 20 ноября.

В то же время акции инвестиционной компании, котирующейся в Лондоне и владеющей замороженными российскими активами, прыгнули почти на 50% и до сих пор остаются более чем на 20% выше цены закрытия от 19 ноября,

– говорится в материале.

Несмотря на резкий рост, инвесторы предостерегают: движение может быстро развернуться, если мирная инициатива провалится. Роджер Марк – аналитик Ninety One – отметил, что результаты очень бинарные для украинских облигаций.

Обратите внимание! Согласно его словам, скептицизм относительно реального мирного соглашения остается, ведь подобные дипломатические усилия уже были. Но в случае положительного дипломатического результата, облигации могут вырасти еще больше.

Как на ситуацию влияет МВФ и действия ЕС?

Инвесторы в украинские долларовые бонды делают ставку на то, что им не придется нести убытки ради длительной войны, после того, как МВФ на этой неделе очертил новую программу поддержки на 8 миллиардов долларов.

В то же время Владимир Путин в четверг поставил под сомнение мирный план. Но инвесторы также фокусируются на шагах, направленных на обеспечение финансовых потребностей Украины в следующем году.

Многие инвесторы оптимистичны относительно того, что неотложные финансовые потребности Украины будут покрыты благодаря 140 миллиардов евро европейского займа, обеспеченного замороженными российскими активами российскими активами, а любая дальнейшая реструктуризация госдолга будет отложена.

Министр финансов Украины Сергей Марченко сказал, что программа МВФ "будет продвигать реформы, необходимые для европейской интеграции... и поможет мобилизовать масштабную внешнюю поддержку для покрытия потребностей финансирования Украины". Однако аналитики предупредили: усиление активов, связанных с войной, может быстро исчезнуть.

Ранее в этом году украинские облигации уже росли на фоне мирных инициатив США, например, после встречи Трампа и Путина на Аляске в августе. Но потом снова падали.

Мы уже более полугода наблюдаем эти качели,

– сказала Евгения Слепцова, старший экономист Oxford Economics.

Дело в том, что Россия выдвигает максималистские требования, просто чтобы не иметь мирного соглашения и продолжать войну и поражает, что "рынки на это ведутся".

В частности инвесторы будут обращать внимание на то, будет ли предусматривать новый план МВФ оценку риска того, что продолжение войны до 2027 года может потребовать новых потерь от кредиторов. После роста на 4 цента с 19 ноября до 72 центов за доллар – самого высокого уровня с февраля – долг Украины 2029 пока оценивается "только с очень легкой реструктуризацией или с очень низким риском полноценной реструктуризации".

Что еще следует знать о ситуации?

В то же время инвестиционный инструмент JPMorgan, который часто используют как прокси для ставок на возможное снятие международных ограничений на торговлю российскими акциями в случае мирного соглашения, также резко вырос. JPMorgan Emerging Europe, Middle East & Africa Securities Plc владеет акциями российских компаний, которые после вторжения были заморожены.

Иск в Москве от банка ВТБ против JPMorgan также коснулся этого фонда. По рыночной стоимости чуть более 100 миллионов фунтов стерлингов, его акции торгуются с премией в 300% относительно активов, которые сейчас составляют около 26 миллионов фунтов стерлингов.

Это несмотря на частые предупреждения руководства фонда о неопределенности относительно того, удастся ли когда-нибудь снова получить контроль над российскими активами,

– отметили в FT.

Заметьте! Западные инвесторы сейчас имеют очень мало способов напрямую сделать ставку на восстановление российских активов, ведь облигации и акции РФ находятся под санкциями, а торговать рублем оффшорно сложно из-за низкой ликвидности.

Что известно о событиях по МВФ?

Напомним, что Украина и Международный валютный фонд согласовали новую четырехлетнюю программу финансовой поддержки на 8,2 миллиарда долларов. Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.

Эта программа поможет:

профинансировать критические расходы;

сохранить макрофинансовую стабильность;

привлечь дополнительную внешнюю поддержку, которая критически важна в последующие годы.

Договоренность еще должна быть одобрена Советом исполнительных директоров МВФ.

