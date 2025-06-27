Майже у два рази: Єрмак заявив, що активність російських танкерів зменшилась

Західні санкції активно б’ють по танкерному флоту Росії. Зокрема гарну тенденцію продемонстрував червень.

Активність російських танкерів суттєво зменшилась

У червні активність сотень суден, які перевозили російську нафту в обхід обмежень, обвалилася майже вдвічі, передає 24 Канал з посиланням на очільника Офісу президента України Андрія Єрмака.

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Йдеться про 343 танкери. І, згідно зі словами представника ОПУ, це є результатом скоординованих санкцій Європейського Союзу, Сполучених Штатів та Великої Британії.

Більшість із цих суден вже під санкціями,

– додав Андрій Єрмак.

Зверніть увагу! Здатність фінансувати війну у Кремля знижується, бо Росія дуже залежить від цього флоту та продажі енергоресурсів.