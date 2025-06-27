Майже у два рази: Єрмак заявив, що активність російських танкерів зменшилась
- Активність російських танкерів, що перевозили нафту в обхід обмежень, у червні зменшилась майже вдвічі через західні обмеження.
- Санкції Євросоюзу, США та Великої Британії охопили сотні суден, що знизило здатність Росії фінансувати війну.
Західні санкції активно б’ють по танкерному флоту Росії. Зокрема гарну тенденцію продемонстрував червень.
Активність російських танкерів суттєво зменшилась
У червні активність сотень суден, які перевозили російську нафту в обхід обмежень, обвалилася майже вдвічі, передає 24 Канал з посиланням на очільника Офісу президента України Андрія Єрмака.
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Йдеться про 343 танкери. І, згідно зі словами представника ОПУ, це є результатом скоординованих санкцій Європейського Союзу, Сполучених Штатів та Великої Британії.
Більшість із цих суден вже під санкціями,
– додав Андрій Єрмак.
Зверніть увагу! Здатність фінансувати війну у Кремля знижується, бо Росія дуже залежить від цього флоту та продажі енергоресурсів.
Що відомо про санкції?
20 травня, Євросоюз ухвалив 17-й пакет санкцій проти Росії. Обмеження охопили близько 200 кораблів тіньового флоту. Зокрема санкції проти танкерів ввела й Велика Британія. Вони були спрямовані проти 10 організацій та 20 суден, включаючи нафтові танкери, компанії, пов'язані з морським транспортом тощо.