Акциз на автогаз може зрости у 3 рази: що буде з цінами на АЗС

У парламенті запропонували підняти акциз на скраплений газ до 169 євро за 1000 літрів. Нині цей показник становить 52 євро, а чи вплине це на ціни, розповів директор Консалтингової групи А-95 Сергій Куюн.

Про що йдеться

Сергій Куюн розповів, що він прихильник того, щоб акциз з кожного літру моторного палива був однаковим. Проте законодавці вирішили зробити акциз на автогаз на 20% нижчим за інші, враховуючи його енергетичну цінність.

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Сергій Куюн Директор Консалтингової групи А-95 На мій погляд, насамперед йдеться про справедливість. Чому сьогодні водій машини на бензині платить акцизу в чотири рази більше (акциз 213 євро), ніж хто на газу?… Може, той газ – це якийсь унікальний енергоносій, що пахне трояндами? Ні. Це такий же продукт нафтопереробки, як бензин або дизель.

Ще 15 років тому такі низькі ціни на автогаз були запроваджені задля популяризації цього виду пального. Це дало свої результати – Україна стала світовим лідером за споживанням LPG на транспорті.

Наприклад у 2021 році близько 30% від усіх моторних палив припадало на автогаз. Тоді ми увійшли в п'ятірку найбільших споживачів на планеті, з обсягом 2 мільйони тонн на рік.

Прекрасно, ціль досягнуто, а отже – двері зачиняються. Цей принцип працює у всіх програмах такого роду в цивілізованому світі. Колись у Європі були пільги на встановлення ГБО, а тепер – на придбання електромобілів. Мине декілька років, не буде й цих пільг,

– додав він.

Чи подорожчає автогаз на АЗС

На думку Куюна, таке підвищення додасть до ціни автогазу 4,5 гривні за літр. Якби цього не було, він у будь-якому разі зріс би у ціні через страйки польських перевізників на кордоні – орієнтовно до 31 гривні за літр.

При бензині по 55 гривень за літр було 48%, а стане 56% від ціни бензину. Це при тому, що таксисти – найбільш показова та економна публіка – вважають газово-бензиновим паритетом 80% (розхід газу більше на 15 – 20% за бензин). Тобто економія відносно бензину збережеться, й чимала!

– пояснив він.

Також він звернув увагу на те, що, на нього, теж дуже низький податок й відносно бензину. Підвищення цього показника допоможе державі профінансувати нашу армію.

До слова, зростання акцизу на автогаз спрямовуватиме з податків до бюджету додатковий 1 мільярд гривень щомісяця.