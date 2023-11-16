Акциз на автогаз може зрости у 3 рази: що буде з цінами на АЗС
Джерело:Сергій Куюн
У парламенті запропонували підняти акциз на скраплений газ до 169 євро за 1000 літрів. Нині цей показник становить 52 євро, а чи вплине це на ціни, розповів директор Консалтингової групи А-95 Сергій Куюн.
Про що йдеться
Сергій Куюн розповів, що він прихильник того, щоб акциз з кожного літру моторного палива був однаковим. Проте законодавці вирішили зробити акциз на автогаз на 20% нижчим за інші, враховуючи його енергетичну цінність.
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На мій погляд, насамперед йдеться про справедливість. Чому сьогодні водій машини на бензині платить акцизу в чотири рази більше (акциз 213 євро), ніж хто на газу?… Може, той газ – це якийсь унікальний енергоносій, що пахне трояндами? Ні. Це такий же продукт нафтопереробки, як бензин або дизель.
Наприклад у 2021 році близько 30% від усіх моторних палив припадало на автогаз. Тоді ми увійшли в п'ятірку найбільших споживачів на планеті, з обсягом 2 мільйони тонн на рік.
Прекрасно, ціль досягнуто, а отже – двері зачиняються. Цей принцип працює у всіх програмах такого роду в цивілізованому світі. Колись у Європі були пільги на встановлення ГБО, а тепер – на придбання електромобілів. Мине декілька років, не буде й цих пільг,
– додав він.
Чи подорожчає автогаз на АЗС
На думку Куюна, таке підвищення додасть до ціни автогазу 4,5 гривні за літр. Якби цього не було, він у будь-якому разі зріс би у ціні через страйки польських перевізників на кордоні – орієнтовно до 31 гривні за літр.
При бензині по 55 гривень за літр було 48%, а стане 56% від ціни бензину. Це при тому, що таксисти – найбільш показова та економна публіка – вважають газово-бензиновим паритетом 80% (розхід газу більше на 15 – 20% за бензин). Тобто економія відносно бензину збережеться, й чимала!
– пояснив він.
Також він звернув увагу на те, що, на нього, теж дуже низький податок й відносно бензину. Підвищення цього показника допоможе державі профінансувати нашу армію.
До слова, зростання акцизу на автогаз спрямовуватиме з податків до бюджету додатковий 1 мільярд гривень щомісяця.