Автогаз за понад 40 гривень: підвищення акцизу може спричинити зростання цін на пальне

В уряді пропонують підвищити акциз на автогаз у три рази до рівня 170 євро за тисячу літрів. На думку фахівця, це може призвести до того, що роздрібна ціна на АЗС підніметься на 3 гривні.

Що буде з цінами на автогаз

Данило Гетманцев під час конференції Petroleum & LPG Ukraine 2023 заявив, що акциз на автогаз в Україні має зрости до 160 – 170 євро за 1 000 літрів протягом кількох місяців. Нині ця сума становть 52 євро.

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На думку голови асоціації скрапленого газу Станіслава Батраченка, такі зміни можуть призвезти до того, що автогаз у роздрібі зросте на 3 гривні за літр. Тож коридор цін у такому випадку становитиме від 35,98 до 42,96 гривні за літр.

Наразі автомобільний газ коштує в діапазоні 32,98 – 39,96 гривні за літр.

Також Батрадченко наголосив, що європейська директива запропонувала підняти акциз до 68 євро за тисячу літрів, що є оптимальнішим варіантом, адже тоді ціна для споживачів зросте всього на 30 – 40 копійок.

Нагадаємо, що з 1 липня в Україні повернули довоєнні податки на пальне, зокрема:

ПДВ – 20%;

акциз на бензин – 213 євро за 1 000 літрів;

акциз на дизпальне – 139 євро за 1 000 літрів;

акциз на газ – 52 євро за 1 000 літрів (не змінили).

У листопаді ціна на автогаз збільшилася на 30% через дефіцит спричинений блокадою кордону та боротьбою з російським пальним. Попри те, що минулого місяці газ здорожчав на 8 гривень, у грудні експерти очікують, що його вартість знову впаде.