Чи відчує бюджет України користь від повернення акцизу на пальне

У березні уряд запровадив нульову ставку акцизу на бензин, дизельне пальне та скраплений газ. Та попри це, у серпні було запроваджено законопроєкт про скасування пільгового оподаткування акцизами на пальне для підтримки бюджету.

Як розповів 24 каналу Сергій Куюн, такі дії уряду дозволять отримати 3,4 мільярда гривень в бюджет України.

Читайте також Безстрокові USDC контракти: що потрібно знати трейдерам

Сергій Куюн Директор "Консалтингової групи А–95" За нашими розрахунками, які базуються на обсягах споживання пального, мова йде про 3,4 мільярда гривень на місяць акцизних надходжень в держбюджет. Це за умови введення уніфікованої ставки акцизу 100 євро за 1000 літрів палива.

Думки експертів розходяться щодо ситуації

Не усі експерти вважають це рішення хорошим. Та й крім цього, ініціатори законопроєкту не надали відповідних розрахунків.

Геннадій Рябцев, експерт з енергетичних питань, поділився з 24 каналом, що найближчим часом ціни на нафту в Європі почнуть зростати в очікуванні ембарго щодо російської нафти, яке запрацює з 5 грудня. Це додасть до нинішніх цін на паливо щонайменше 5 гривень на літрі.

На думку експерт:

Якщо порахувати потенційні втрати бюджету, пов’язані із запровадженням уніфікованого акцизу, то швидше за все ніякого збільшення доходів бюджету чекати не варто.

Податки потрібно повертати, але варто керуватись європейським досвідом, тобто найвищі ставки мають бути для дизельного палива, трохи нижчі – для бензину, і набагато нижчі – для скрапленого газу.

До теми Акциз на пальне повернуть: чи чекати нового стрибка цін

– це криптобіржа, яка демонструє один з найвищих темпів росту у світі. Вже понад 3 мільйони користувачів купують, продають криптовалюту та торгують популярними монетами за різними типами контрактів разом з Bybit.