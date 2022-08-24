Чи відчує бюджет України користь від повернення акцизу на пальне
У березні уряд запровадив нульову ставку акцизу на бензин, дизельне пальне та скраплений газ. Та попри це, у серпні було запроваджено законопроєкт про скасування пільгового оподаткування акцизами на пальне для підтримки бюджету.
Як розповів 24 каналу Сергій Куюн, такі дії уряду дозволять отримати 3,4 мільярда гривень в бюджет України.
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За нашими розрахунками, які базуються на обсягах споживання пального, мова йде про 3,4 мільярда гривень на місяць акцизних надходжень в держбюджет. Це за умови введення уніфікованої ставки акцизу 100 євро за 1000 літрів палива.
Думки експертів розходяться щодо ситуації
Не усі експерти вважають це рішення хорошим. Та й крім цього, ініціатори законопроєкту не надали відповідних розрахунків.
Геннадій Рябцев, експерт з енергетичних питань, поділився з 24 каналом, що найближчим часом ціни на нафту в Європі почнуть зростати в очікуванні ембарго щодо російської нафти, яке запрацює з 5 грудня. Це додасть до нинішніх цін на паливо щонайменше 5 гривень на літрі.
На думку експерт:
- Якщо порахувати потенційні втрати бюджету, пов’язані із запровадженням уніфікованого акцизу, то швидше за все ніякого збільшення доходів бюджету чекати не варто.
- Податки потрібно повертати, але варто керуватись європейським досвідом, тобто найвищі ставки мають бути для дизельного палива, трохи нижчі – для бензину, і набагато нижчі – для скрапленого газу.
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