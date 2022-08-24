Как рассказал 24 каналу Сергей Куюн, такие действия правительства позволят получить 3,4 миллиарда гривен в бюджете Украины.

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Сергей Куюн Директор "Консалтинговой группы А-95" По нашим расчетам, базирующимся на объемах потребления горючего, речь идет о 3,4 миллиарда гривен в месяц акцизных поступлений в госбюджет. Это при условии введения унифицированной ставки акциза 100 евро за 1000 литров топлива.

Мнения экспертов расходятся по ситуации

Не все эксперты считают это решение хорошим. Да и кроме этого, инициаторы законопроекта не предоставили соответствующие расчеты.

Геннадий Рябцев, эксперт по энергетическим вопросам, поделился с 24 каналом, что в ближайшее время цены на нефть в Европе начнут расти в ожидании эмбарго по отношению к российской нефти, которое заработает с 5 декабря. Это прибавит к нынешним ценам на топливо не менее 5 гривен на литре.

По мнению эксперта:

Если посчитать потенциальные потери бюджета, связанные с введением унифицированного акциза, то, скорее всего, никакого увеличения доходов бюджета ждать не стоит.

Налоги нужно возвращать, но следует руководствоваться европейским опытом, то есть самые высокие ставки должны быть для дизельного топлива, чуть ниже – для бензина, и гораздо ниже – для сжиженного газа.

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