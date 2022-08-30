Чи зросте ціна на пальне: кому вірити

В уряді дійшли згоди щодо повернення акцизу на всі основні види пального для гострої потреби наповнити спустошений війною бюджет. Отже, незабаром можна очікувати зросту цін на пальне.

Відтак, урядовий законопроєкт встановив ставку акцизів на бензин та дизпаливо 100 євро на 1000 літрів пального. На автогаз податок буде в половину менший — 52 євро.

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Чи зростуть ціни на заправках на 4,5 гривні

В уряді вважають, що здорожчання не відбудеться через зниження вартості сирої нафти на світовому ринку.

Як розповіла Ольга Василевська-Смаглюк, народна депутатка з фінансового комітету Верховної ради, під час телемарафону, передає 24 канал, ціна має підвищитися для імпортерів, а не для кінцевого споживача.

Ціна на стелах АЗС залежить від багатьох чинників. Перше за все, це курс валют. Далі, ціна на світовому ринку, яка теж може коливатися. Восени ціна трішки збільшується, бо паливо використовується для збору урожаю і так далі. Тому дійсно, якщо ми, наприклад, за 1000 літрів дизеля або бензину підвищуємо акциз до 100 євро, то орієнтовно ціна може підвищитися з огляду на діючий курс на 4,5 гривні. Але вона має підвищитися для імпортерів, а не для кінцевого споживача,

– говорить Ольга Василевська-Смаглюк.

Народна депутатка додала, що пів року тому люди згодні були купувати паливо навіть за 70 гривень. Але при чому паливо в Румунії імпортери купували по 30 гривень, а продавали в нас по 60-70 гривень. Зараз очікується зменшення прибутків для імпортерів, які закладуть у ціну ще плюс 4,5 гривні.

Якщо уряд обіцяє, що ціна буде стабільна, то максимум на що можна буде піти, якщо імпортери захочуть збільшити ціни для кінцевого споживача, – це регулювання ціни з боку Кабміну, тобто фіксована ціна для кінцевих споживачів.

Акциз на автогаз зменшили

За словами нардепки, його зменшили через те, що газ – це соціальний вид палива, його вирішили не підвищувати до рівня бензину та дизелю.

Крім цього, в нас автоперевізники часто користуються автогазом, служби таксі користуються цим. Наприклад, якби ми поставили однакові акцизи на автогаз та бензин, то б не було нормальних цін на таксі,

– каже Ольга Василевська-Смаглюк.

Вона наголошує, що й люди зараз переходять на газові балони, особливо на півночі Київщини, для того, щоб мати газ, незалежно від того, якою буде ситуація з газопроводами й так далі.

Думки експертів

Як повідомив 24 каналу директор "Консалтингової групи А–95" Сергій Куюн, податки на пальне – суттєвий канал бюджетних надходжень для будь-якої європейської країни.

Сергій Куюн директор "Консалтингової групи А–95" За нашими розрахунками, які базуються на обсягах споживання пального, мова йде про 3,4 мільярда гривень на місяць акцизних надходжень в держбюджет. Це за умови введення уніфікованої ставки акцизу 100 євро за 1000 літрів палива.

Проте, експерт з енергетичних питань Геннадій Рябцев, який поділився з 24 каналом своїми думками, не згодний з тим, що ціна не збільшиться для споживачів. На його думку, найближчим часом ціни на нафту в Європі почнуть зростати в очікуванні ембарго щодо російської нафти, яке запрацює з 5 грудня. Це додасть до нинішніх цін на паливо щонайменше 5 гривень на літрі.

Геннадій Рябцев експерт з енергетичних питань Якщо говорити про цей ідіотський законопроєкт (ініціативу Кабміну щодо введення уніфікованого акцизу на паливо – ред.), то він висмоктаний з пальця. І цей розрахунок не вартий паперу, на якому його зроблено. Насправді цей законопроєкт спрямований не на те, щоб відновити надходження до державного бюджету, а на збільшення прибутків так званих системних операторів, які зараз і так найбільші за весь період починаючи з 90–х років.

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Деталі акцизної історії

Уряд вніс до Верховної Ради законопроєкт 7668 про скасування пільгового оподаткування на пальне, пише 24 канал. Ініціатор законопроєкту – прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Кабмін підтримав проєкт закону, що передбачає часткове повернення ставок акцизу на пальне. За ним, скасовується пільгове оподаткування на бензин та дизель, введене на початку повномасштабного вторгнення росії.

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