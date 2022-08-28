Дефіцит автогазу

Експерт з енергетичних питань Генадій Рябцев, у коментарі 24 каналу, розповів, що системні оператори готові навіть відмовитись від продажу скрапленого газу заради більших прибутків від продажу бензину і дизеля.

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На його думку, підтвердженням тому є їхні нещодавні заяви про те, що Україні варто відмовитись від придбання скрапленого нафтового газу і бензину А–92, залишивши на ринку лише два види палива: дизельне паливо стандарту Євро–5 і бензин А–95 стандарту Євро–5.

Генадій Рябцев Експерт з енергетичних питань Скрапленого газу взагалі не буде. Ним буде невигідно торгувати. Запровадження податку з’їсть маржу, яка зараз дорівнює приблизно 2 гривням на літрі газу. А запровадження податку зменшить її копійок до 50. Додавання ж суми податку до вартості газу зробить невигідним його використання порівняно з бензином, тому що різниця в ціні стане меншою за 15%. Це повністю вб’є газовий сегмент паливного ринку. Вщент!,

– вважає експерт.

Також експерт зауважив й можливе подорожчання цін в наслідок дефіциту автогазу. Адже, якщо палива буде недостатньо для забезпечення потреб внутрішнього ринку, то ціни продовжать рости. На скрапленому газі їздить абсолютна більшість комерційного транспорту. Це означає, що автоматично здорожчають усі продукти харчування внаслідок збільшення собівартості перевезень, пояснив Рябцев.

Скільки коштує зараз автогаз на АЗС

Середня ціна автогазу на АЗС за тиждень (з 19 по 26 серпня) знизилася на 21 копійку й впевнено наближається до 26 гривень за літр, до слова стільки коштувало пальне на початку квітня цьогоріч. Станом на 26 серпня ціна автогазу на АЗС в середньому 26,19 гривні за літр. Про це свідчать дані щоденного моніторингу роздрібного ринку Консалтингової групи "А-95", передає портал Enkorr.

На станціях AMIC і Shell автогаз здешевшав до 25,05 та 25,82 гривні за літр відповідно. У мережі "Укрнафти" продукт – до 25,30 гривні за літр, на станціях "Авіас" та інших мережах групи "Приват" – до 25,39 гривні за літр.

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