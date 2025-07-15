Аліменти на батьків в Україні: за яких умов діти мають утримувати своїх батька та мати

Повнолітні діти в Україні зобов’язані піклуватися про своїх батьків. Це затверджено чинним законодавством країни.

Що відомо про аліменти на батьків в Україні?

Так донька або син, що вже досягли 18-річчя, зобов’язані утримувати батьків, які є непрацездатними та потребують матеріальної допомоги, пише 24 Канал з посиланням на сайт "Безплатної правничої допомоги".

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Українцям пояснили, що потреба матеріальної допомоги полягає в тому, що батьки не мають можливості забезпечити своє гідне існування через:

відсутність пенсій;

низький рівень виплат низького;

відсутністю інших джерел існування.

Відповідно до чинного законодавства непрацездатними визнаються особи, які досягли пенсійного віку (чоловіки – 60 років, жінки – 55 років) та інваліди I, II та III груп (стаття 1 ЗУ "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування"),

– йдеться у матеріалі.

Подавати позов про стягнення аліментів можуть до:

одного з дітей;

до кількох з дітей;

до всіх дітей разом.

Зверніть увагу! У випадку подачі позову до одного з дітей, суд за власною ініціативою має право притягнути до участі у справі інших дітей.

Хто не отримає аліменти від своїх дітей?

Слід зазначити, що якщо мати та батько були позбавлені батьківських прав (і ці права не були поновлені), то обов’язок утримувати матір, батька у дочки, сина, щодо яких вони були позбавлені батьківських прав, не виникає.

Важливо! Крім того, дати можуть бути звільнені судом від обов’язку утримувати матір, батька та обов’язку брати участь у додаткових витратах, якщо буде встановлено, що батьки ухилялися від виконання своїх батьківських обов’язків.

Як визначається розмір виплат?

Суд визначає розмір аліментів на батьків у твердій грошовій сумі й (або) у частці від заробітку (доходу) з урахуванням матеріального та сімейного стану сторін. До того ж суд бере до уваги можливість одержання утримання від інших дітей, до яких не пред’явлено позову.

Зокрема при призначенні розміру аліментів судом враховуються всі заслуговуючи на увагу інтереси сторін: непрацездатність батьків;

їх потреба у матеріальній допомозі;

матеріальне становище дітей;

догляд дітей за батьками тощо.

Також до уваги приймається отримання батьками пенсії, державних пільг, субсидій, наявність в батьків майна, що може приносити дохід тощо,

– пояснили на сайті.

Зауважте! У кожному конкретному випадку суд враховує всі види заробітку чи доходу як дітей, так і батьків, залежно від цих обставин і визначається розмір аліментів.