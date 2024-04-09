Чи зростуть у 2024 році аліменти на дитину

Якщо подружжя виховує дітей, але розлучається, то за батьками залишається обов'язок сплати аліментів. Вони стягуються з усіх видів доходу особи.

Чи змінилися аліменти

Відповідно до чинного законодавства, сума аліментів складає половину від прожиткового мінімуму, встановленого для дитини певного віку.

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У Держбюджеті на 2024 рік прожитковий мінімум для дітей зріс:

для дітей до 6 років — 2 563 гривні;

для дітей від 6 до 18 років — 3 196 гривень.

Це означає, що з січня 2024 року мінімальна сума аліментів складає:

1 281,5 гривень для дітей до 6 років;

1 598 гривень для дітей з 6 до 18 років.

Скільки саме треба платити аліментів, залежить від кількості дітей:

на одну дитину — чверть від заробітку;

на двох — третину;

якщо дітей троє і більше — половину.

Виплати дітям з інвалідністю

! Суд може вирішити по-іншому, враховуючи різні обставини, як-от стан здоров'я дитини, доходи батьків, наявність непрацездатних членів сім'ї та інші деталі. Мінімальна сума аліментів – це сума, встановлена для людей, які мають невисокий дохід. А якщо батьки заробляють більше, суд може встановити іншу суму.

Діти, які мають інвалідність, можуть отримувати державну допомогу, що залежить від виду та групи інвалідності:

Інваліди з дитинства І групи отримують допомогу, рівну 100% від прожиткового мінімуму для осіб, що втратили працездатність (станом на 01.01.2023 – 2093 грн). Інваліди з дитинства II групи – 80% від цього прожиткового мінімуму (1674,40 грн). Інваліди з дитинства III групи – 60% (1255,80 грн). Діти з інвалідністю до 18 років – 70% (1465,10 грн).

Додатково виплачується надбавка на догляд за: