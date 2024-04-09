Чи зростуть у 2024 році аліменти на дитину

9 квітня 2024, 12:46
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Джерело:

Міністерство юстиції України

Якщо подружжя виховує дітей, але розлучається, то за батьками залишається обов'язок сплати аліментів. Вони стягуються з усіх видів доходу особи.

Чи змінилися аліменти

Відповідно до чинного законодавства, сума аліментів складає половину від прожиткового мінімуму, встановленого для дитини певного віку.

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У Держбюджеті на 2024 рік прожитковий мінімум для дітей зріс:

  • для дітей до 6 років — 2 563 гривні;
  • для дітей від 6 до 18 років — 3 196 гривень.

Це означає, що з січня 2024 року мінімальна сума аліментів складає:

  • 1 281,5 гривень для дітей до 6 років;
  • 1 598 гривень для дітей з 6 до 18 років.

Скільки саме треба платити аліментів, залежить від кількості дітей:

  • на одну дитину — чверть від заробітку;
  • на двох — третину;
  • якщо дітей троє і більше — половину.
Зауважте! Суд може вирішити по-іншому, враховуючи різні обставини, як-от стан здоров'я дитини, доходи батьків, наявність непрацездатних членів сім'ї та інші деталі. Мінімальна сума аліментів – це сума, встановлена для людей, які мають невисокий дохід. А якщо батьки заробляють більше, суд може встановити іншу суму.

Виплати дітям з інвалідністю

Діти, які мають інвалідність, можуть отримувати державну допомогу, що залежить від виду та групи інвалідності:

  1. Інваліди з дитинства І групи отримують допомогу, рівну 100% від прожиткового мінімуму для осіб, що втратили працездатність (станом на 01.01.2023 – 2093 грн).
  2. Інваліди з дитинства II групи – 80% від цього прожиткового мінімуму (1674,40 грн).
  3. Інваліди з дитинства III групи – 60% (1255,80 грн).
  4. Діти з інвалідністю до 18 років – 70% (1465,10 грн).

Додатково виплачується надбавка на догляд за:

  • Інвалідами з дитинства І групи;
  • Одинокими особами з інвалідністю з дитинства II й III групами, яким за медичним висновком потрібен сторонній постійний догляд;
  • Дітьми з інвалідністю.
Автор: Дарія Подвишенна