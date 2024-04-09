Чи зростуть у 2024 році аліменти на дитину
9 квітня 2024, 12:46Читать новость на русском
Джерело:Міністерство юстиції України
Якщо подружжя виховує дітей, але розлучається, то за батьками залишається обов'язок сплати аліментів. Вони стягуються з усіх видів доходу особи.
Чи змінилися аліменти
Відповідно до чинного законодавства, сума аліментів складає половину від прожиткового мінімуму, встановленого для дитини певного віку.
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У Держбюджеті на 2024 рік прожитковий мінімум для дітей зріс:
- для дітей до 6 років — 2 563 гривні;
- для дітей від 6 до 18 років — 3 196 гривень.
Це означає, що з січня 2024 року мінімальна сума аліментів складає:
- 1 281,5 гривень для дітей до 6 років;
- 1 598 гривень для дітей з 6 до 18 років.
Скільки саме треба платити аліментів, залежить від кількості дітей:
- на одну дитину — чверть від заробітку;
- на двох — третину;
- якщо дітей троє і більше — половину.
Виплати дітям з інвалідністю
Діти, які мають інвалідність, можуть отримувати державну допомогу, що залежить від виду та групи інвалідності:
- Інваліди з дитинства І групи отримують допомогу, рівну 100% від прожиткового мінімуму для осіб, що втратили працездатність (станом на 01.01.2023 – 2093 грн).
- Інваліди з дитинства II групи – 80% від цього прожиткового мінімуму (1674,40 грн).
- Інваліди з дитинства III групи – 60% (1255,80 грн).
- Діти з інвалідністю до 18 років – 70% (1465,10 грн).
Додатково виплачується надбавка на догляд за:
- Інвалідами з дитинства І групи;
- Одинокими особами з інвалідністю з дитинства II й III групами, яким за медичним висновком потрібен сторонній постійний догляд;
- Дітьми з інвалідністю.