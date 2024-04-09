Изменились ли алименты

Согласно действующему законодательству, сумма алиментов составляет половину от прожиточного минимума, установленного для ребенка определенного возраста.

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В Госбюджете на 2024 год прожиточный минимум для детей вырос:

  • для детей до 6 лет - 2 563 гривны;
  • для детей от 6 до 18 лет - 3 196 гривен.

Это означает, что с января 2024 года минимальная сумма алиментов составляет:

  • 1 281,5 гривен для детей до 6 лет;
  • 1 598 гривен для детей с 6 до 18 лет.

Сколько именно надо платить алиментов, зависит от количества детей:

  • на одного ребенка - четверть от заработка;
  • на двоих - треть;
  • если детей трое и более - половину.

Выплаты детям с инвалидностью

Дети, которые имеют инвалидность, могут получать государственную помощь, что зависит от вида и группы инвалидности:

  1. Инвалиды с детства I группы получают помощь, равную 100% от прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность (по состоянию на 01.01.2023 – 2093 грн).
  2. Инвалиды с детства II группы – 80% от этого прожиточного минимума (1674,40 грн).
  3. Инвалиды с детства III группы – 60% (1255,80 грн).
  4. Дети с инвалидностью до 18 лет – 70% (1465,10 грн).

Дополнительно выплачивается надбавка на уход за:

  • Инвалидами с детства I группы;
  • Одинокими лицами с инвалидностью с детства II и III группами, которым по медицинскому заключению нужен посторонний постоянный уход;
  • Детьми с инвалидностью.