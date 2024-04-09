Изменились ли алименты
Согласно действующему законодательству, сумма алиментов составляет половину от прожиточного минимума, установленного для ребенка определенного возраста.
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В Госбюджете на 2024 год прожиточный минимум для детей вырос:
- для детей до 6 лет - 2 563 гривны;
- для детей от 6 до 18 лет - 3 196 гривен.
Это означает, что с января 2024 года минимальная сумма алиментов составляет:
- 1 281,5 гривен для детей до 6 лет;
- 1 598 гривен для детей с 6 до 18 лет.
Сколько именно надо платить алиментов, зависит от количества детей:
- на одного ребенка - четверть от заработка;
- на двоих - треть;
- если детей трое и более - половину.
Выплаты детям с инвалидностью
Дети, которые имеют инвалидность, могут получать государственную помощь, что зависит от вида и группы инвалидности:
- Инвалиды с детства I группы получают помощь, равную 100% от прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность (по состоянию на 01.01.2023 – 2093 грн).
- Инвалиды с детства II группы – 80% от этого прожиточного минимума (1674,40 грн).
- Инвалиды с детства III группы – 60% (1255,80 грн).
- Дети с инвалидностью до 18 лет – 70% (1465,10 грн).
Дополнительно выплачивается надбавка на уход за:
- Инвалидами с детства I группы;
- Одинокими лицами с инвалидностью с детства II и III группами, которым по медицинскому заключению нужен посторонний постоянный уход;
- Детьми с инвалидностью.