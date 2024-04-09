Изменились ли алименты

Согласно действующему законодательству, сумма алиментов составляет половину от прожиточного минимума, установленного для ребенка определенного возраста.

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В Госбюджете на 2024 год прожиточный минимум для детей вырос:

для детей до 6 лет - 2 563 гривны;

для детей от 6 до 18 лет - 3 196 гривен.

Это означает, что с января 2024 года минимальная сумма алиментов составляет:

1 281,5 гривен для детей до 6 лет;

1 598 гривен для детей с 6 до 18 лет.

Сколько именно надо платить алиментов, зависит от количества детей:

на одного ребенка - четверть от заработка;

на двоих - треть;

если детей трое и более - половину.

Заметьте! Суд может решить по-другому, учитывая различные обстоятельства, например состояние здоровья ребенка, доходы родителей, наличие нетрудоспособных членов семьи и другие детали. Минимальная сумма алиментов – это сумма, установлена для людей, которые имеют невысокий доход. А если родители зарабатывают больше, суд может установить другую сумму.

Выплаты детям с инвалидностью

Дети, которые имеют инвалидность, могут получать государственную помощь, что зависит от вида и группы инвалидности:

Инвалиды с детства I группы получают помощь, равную 100% от прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность (по состоянию на 01.01.2023 – 2093 грн). Инвалиды с детства II группы – 80% от этого прожиточного минимума (1674,40 грн). Инвалиды с детства III группы – 60% (1255,80 грн). Дети с инвалидностью до 18 лет – 70% (1465,10 грн).

Дополнительно выплачивается надбавка на уход за: