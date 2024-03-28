Когда назначают пенсии по инвалидности III группы
В Минсоцполитики сообщают, что право на пенсию в связи с инвалидностью имеют те лица, утратившие полную или частичную трудоспособность вследствие общего заболевания. В частности, получили увечье, не связанное с работой.
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При этом, пенсия по инвалидности назначается следующим образом:
- Группу лица определяет специальная комиссия. Она не только проводит осмотр, а и назначает повторную экспертизу для подтверждения статуса или изменения группы.
- Чтобы пенсия по инвалидности была назначена со дня установления инвалидности, заявление на ее назначение следует подать в управление Пенсионного фонда не позднее трех месяцев со дня установления инвалидности.
- Если выплата пенсии лицу с инвалидностью была прекращена в связи с восстановлением здоровья или если оно не получало пенсии вследствие неявки на повторный осмотр без уважительных причин, то при следующего признания его лицом с инвалидностью выплата ранее назначенной пенсии возобновляется со дня установления инвалидности.
Какие размеры выплат для III группы
Размеры выплат по инвалидности III группы:
- люди с инвалидностью III группы – это 50% от пенсии по возрасту;
- люди с болезнями вследствие аварии на ЧАЭС или ликвидаторы – зарплата, полученная в зоне отчуждения в период с 1986 по 1990 годы, или же пятикратная величина минималки на 1 января соответствующего года;
- пострадавшие в результате войны – это 60% от суммы денежного обеспечения.
Поэтому, размер выплат по инвалидности в этом году выросли. Ведь в соответствии с проектом госбюджета на 2024 год, прожиточный минимум в Украине, к которому привязаны соцвыплаты, вырос – с 2 589 гривен до 2 920 гривен.