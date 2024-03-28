Коли призначають пенсії по інвалідності III групи
В Мінсоцполітики повідомляють, що право на пенсію у зв'язку з інвалідністю мають ті особи, що втратили повну або часткову працездатність внаслідок загального захворювання. Зокрема, отримали каліцтво, не пов'язане з роботою.
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При цьому, пенсія по інвалідності призначається наступним чином:
- Групу особи визначає спеціальна комісія. Вона не тільки проводить огляд, а і призначає повторну експертизу для підтвердження статусу або зміни групи.
- Аби пенсія по інвалідності була призначена від дня встановлення інвалідності, заяву на її призначення слід подати до управління Пенсійного фонду не пізніше трьох місяців із дня встановлення інвалідності.
- Якщо виплату пенсії особі з інвалідністю було припинено у зв’язку з відновленням здоров’я або якщо вона не отримувала пенсії внаслідок неявки на повторний огляд без поважних причин, то за наступного визнання її особою з інвалідністю виплата раніше призначеної пенсії поновлюється з дня встановлення інвалідності.
Які розміри виплат для III групи
Розміри виплат по інвалідності III групи:
- люди з інвалідністю III групи – це 50% від пенсії за віком;
- люди з хворобами внаслідок аварії на ЧАЕС або ліквідатори – зарплата, отримана в зоні відчуження в період з 1986 по 1990 роки, або ж п'ятикратна величина мінімалки на 1 січня відповідного року;
- постраждалі внаслідок війни – це 60% від суми грошового забезпечення.
Відтак, розмір виплат по інвалідності цьогоріч зросли. Адже відповідно до проєкту держбюджету на 2024 рік, прожитковий мінімум в Україні, до якого прив'язані соцвиплати, виріс – з 2 589 гривень до 2 920 гривень.