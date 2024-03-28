В Мінсоцполітики повідомляють, що право на пенсію у зв'язку з інвалідністю мають ті особи, що втратили повну або часткову працездатність внаслідок загального захворювання. Зокрема, отримали каліцтво, не пов'язане з роботою.

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