Аліменти на дитину: чи стягують гроші з військових

Попри війну батьки все ще зобов'язані виплачувати аліменти для своїх дітей до настання повноліття. Мінімальний розмір аліментів на одну дитину не може бути меншим за 50% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку.

Чи стягують аліменти з військових

Нині зарплата військових складається з:

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щомісячні основні види грошового забезпечення (посадовий оклад; оклад за військовим званням; надбавка за вислугу років);

щомісячні додаткові види грошового забезпечення (надбавки; доплати);

одноразові додаткові види грошового забезпечення (винагорода, а також додаткова винагорода на період дії воєнного стану).

Аліменти з військових стягують з усіх видів виплат, окрім тих. які є тимчасовими або інших випадків передбачених законом.

Якщо аліменти стягуються примусово, стягувач може написати заяву отримувачу про те, що боржника мобілізовано на військову службу, вказавши номер військової частини, якщо це відомо.

Як розраховують аліменти

Суд може вирішити як саме будуть виплачуватися аліменти. Є два варіанти:

у відсотковому співвідношенні від доходу матері або батька дитини;

у вигляді фіксованої суми, що обирається одним із батьків або іншими законними представниками дитини, з якими вона проживає.

Аліменти можуть бути стягнені у певному розмірі:

на одну дитину — однієї чверті;

на двох дітей — однієї третини;

на трьох і більше дітей — половини заробітку (доходу) платника аліментів (військового), але не більш як десять прожиткових мінімумів на дитину відповідного віку на кожну дитину.

Мінімальна обов'язкова сума аліментів на одну дитину не може бути меншою за 50% прожиткового мінімуму для дітей відповідного віку.

Мінімальний гарантований розмір аліментів на одну дитину становить:

віком до 6 років — 1281,50 гривні;

віком від 6 до 18 років — 1598,00 гривні.

Тоді як максимальний: