Взимают ли алименты с военных

Сейчас зарплата военных состоит из:

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  • ежемесячные основные виды денежного обеспечения (должностной оклад; оклад по воинскому званию; надбавка за выслугу лет);
  • ежемесячные дополнительные виды денежного обеспечения (надбавки; доплаты);
  • одноразовые дополнительные виды денежного обеспечения (вознаграждение, а также дополнительное вознаграждение на период действия военного положения).

Алименты с военных взимают со всех видов выплат, кроме тех. которые являются временными или других случаев предусмотренных законом.

Если алименты взимаются принудительно, взыскатель может написать заявление получателю о том, что должник мобилизован на военную службу, указав номер воинской части, если это известно.

Как рассчитывают алименты

Суд может решить как именно будут выплачиваться алименты. Есть два варианта:

  • в процентном соотношении от дохода матери или отца ребенка;
  • в виде фиксированной суммы, что выбирается одним из родителей или другими законными представителями ребенка, с которыми он проживает.

Алименты могут быть взысканы в определенном размере:

  • на одного ребенка - одной четверти;
  • на двух детей - одной трети;
  • на трех и более детей - половины заработка (дохода) плательщика алиментов (военного), но не более десяти прожиточных минимумов на ребенка соответствующего возраста на каждого ребенка.

Минимальный гарантированный размер алиментов на одного ребенка составляет:

  • в возрасте до 6 лет – 1 281,50 гривни;
  • в возрасте от 6 до 18 лет – 1 598,00 гривны.

Тогда как максимальный:

  • до 6 лет – 25 630 гривни;
  • от 6 до 18 лет – 31 960 гривни.