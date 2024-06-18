Взимают ли алименты с военных

Сейчас зарплата военных состоит из:

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ежемесячные основные виды денежного обеспечения (должностной оклад; оклад по воинскому званию; надбавка за выслугу лет);

ежемесячные дополнительные виды денежного обеспечения (надбавки; доплаты);

одноразовые дополнительные виды денежного обеспечения (вознаграждение, а также дополнительное вознаграждение на период действия военного положения).

Алименты с военных взимают со всех видов выплат, кроме тех. которые являются временными или других случаев предусмотренных законом.

Если алименты взимаются принудительно, взыскатель может написать заявление получателю о том, что должник мобилизован на военную службу, указав номер воинской части, если это известно.

Как рассчитывают алименты

Суд может решить как именно будут выплачиваться алименты. Есть два варианта:

в процентном соотношении от дохода матери или отца ребенка;

в виде фиксированной суммы, что выбирается одним из родителей или другими законными представителями ребенка, с которыми он проживает.

Алименты могут быть взысканы в определенном размере:

на одного ребенка - одной четверти;

на двух детей - одной трети;

на трех и более детей - половины заработка (дохода) плательщика алиментов (военного), но не более десяти прожиточных минимумов на ребенка соответствующего возраста на каждого ребенка.

Обратите внимание! Минимальная обязательная сумма алиментов на одного ребенка не может быть меньше 50% прожиточного минимума для детей соответствующего возраста.

Минимальный гарантированный размер алиментов на одного ребенка составляет:

в возрасте до 6 лет – 1 281,50 гривни;

в возрасте от 6 до 18 лет – 1 598,00 гривны.

Тогда как максимальный: