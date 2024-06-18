Взимают ли алименты с военных
Сейчас зарплата военных состоит из:
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- ежемесячные основные виды денежного обеспечения (должностной оклад; оклад по воинскому званию; надбавка за выслугу лет);
- ежемесячные дополнительные виды денежного обеспечения (надбавки; доплаты);
- одноразовые дополнительные виды денежного обеспечения (вознаграждение, а также дополнительное вознаграждение на период действия военного положения).
Алименты с военных взимают со всех видов выплат, кроме тех. которые являются временными или других случаев предусмотренных законом.
Если алименты взимаются принудительно, взыскатель может написать заявление получателю о том, что должник мобилизован на военную службу, указав номер воинской части, если это известно.
Как рассчитывают алименты
Суд может решить как именно будут выплачиваться алименты. Есть два варианта:
- в процентном соотношении от дохода матери или отца ребенка;
- в виде фиксированной суммы, что выбирается одним из родителей или другими законными представителями ребенка, с которыми он проживает.
Алименты могут быть взысканы в определенном размере:
- на одного ребенка - одной четверти;
- на двух детей - одной трети;
- на трех и более детей - половины заработка (дохода) плательщика алиментов (военного), но не более десяти прожиточных минимумов на ребенка соответствующего возраста на каждого ребенка.
Минимальный гарантированный размер алиментов на одного ребенка составляет:
- в возрасте до 6 лет – 1 281,50 гривни;
- в возрасте от 6 до 18 лет – 1 598,00 гривны.
Тогда как максимальный:
- до 6 лет – 25 630 гривни;
- от 6 до 18 лет – 31 960 гривни.