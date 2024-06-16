Скільки коштує місяць роботи

Сплата добровільних внесків відбувається за бажанням особи. Пенсіонер може самостійно визначити частоту та розмір внесків залежно від власних фінансових можливостей. При цьому, можливо здійснити добровільні внески як на свій рахунок, так і на користь іншої особи.

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Однак для того, що зарахувати повний місяць страхового стажу необхідно сплатити щонайменше мінімальний страховий внесок, який з 1 квітня становить 1 760 гривень.

Зауважте! Мінімальний страховий внесок розраховується за формулою: мінімальна заробітна плата помножена на 22%.

Хто може докупити страховий стаж? Докупити стаж можуть особи старше 16 років. Це можуть бути: ті, хто проживають за кордоном, але планують отримувати пенсію в Україні; люди передпенсійного віку, яким не вистачає стажу для отримання пенсії; особи з низьким рівнем офіційного доходу, які сподіваються збільшити розмір своєї пенсії у майбутньому.

Як скористатись послугою

Для купівлі страхового стажу не потрібно відвідувати державні установи. Достатньо укласти договір про добровільну участь у системі загальнообов'язкового державного пенсійного страхування з Пенсійним фондом України.

Для цього необхідно зробити такі кроки: