Як визначатимуть розмір пенсії

Як зазначено в проєкті закону, для осіб, які набули право на пенсію за віком, але не набули права на пенсійну виплату (мають недостатньо страхового стажу) – пропонують розмір базової величини визначати пропорційно страховому стажу, а не через розмір прожиткового мінімуму.

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Як пояснюється, показник прожиткового мінімуму на законодавчому рівні втратив свою первинну функцію як критерій, що визначає ризик потрапляння громадян за межу бідності. Натомість він став основою для все більшої кількості різних виплат, доплат та систем соціальної підтримки, що не завжди відповідають його первісному призначенню.

Така ситуація унеможливлює використання прожиткового мінімуму за його основним призначенням, – ефективного визначення ризику потрапляння українців за межу бідності, і відповідно – швидкого реагування держави на такий ризик,

– йдеться в документі.

Чому хочуть внести до законодавства

Річ у тім, що підвищення законодавчо встановленого прожиткового мінімуму автоматично призводить до необхідності перерахунку і всіх невластивих показників, що, своєю чергою, призводить до значного фіскального тиску на бюджет.

Тому метою цього проєкту вказується консолідація програм соціальної підтримки, спрямованих на підтримку найбільш вразливих категорій громадян, виведення таких сімей з складних життєвих обставин та підвищення адресності надання державної допомоги.