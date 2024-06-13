Как будут определять размер пенсии

Как указано в проекте закона, для лиц, которые приобрели право на пенсию по возрасту, но не приобрели права на пенсионную выплату (имеют недостаточно страхового стажа) – предлагают размер базовой величины определять пропорционально страховому стажу, а не через размер прожиточного минимума.

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Как объясняется, показатель прожиточного минимума на законодательном уровне потерял свою первичную функцию как критерий, определяющий риск попадания граждан за черту бедности. Вместо этого он стал основой для все большего количества различных выплат, доплат и систем социальной поддержки, не всегда соответствуют его первоначальному назначению.

Такая ситуация делает невозможным использование прожиточного минимума по его основному назначению, – эффективного определения риска попадания украинцев за черту бедности, и соответственно – быстрого реагирования государства на такой риск,

– говорится в документе.

Почему хотят внести в законодательство

Дело в том, что повышение законодательно установленного прожиточного минимума автоматически приводит к необходимости перерасчета и всех несвойственных показателей, что, в свою очередь, приводит к значительному фискальному давлению на бюджет.

Поэтому целью этого проекта указывается консолидация программ социальной поддержки, направленных на поддержку наиболее уязвимых категорий граждан, вывода таких семей из сложных жизненных обстоятельств и повышение адресности предоставления государственной помощи.