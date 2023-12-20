Жінки теж не платять: майже 10% українок мають борги по аліментах
Джерело:Опендатабот
Нині в Україні близько 200 тисяч зареєстрованих боржників по аліментах. З 24 лютого 2022 року їх число збільшилося десь на 12 тисяч осіб.
Скільки людей не платять аліменти
Станом на грудень 2023 року Єдиний реєстр боржників України (ЄРБ) нараховує 192 150 боржників по аліментах. Від початку повномасштабного вторгнення осіб, які не платять аліменти, побільшало на 11 847 людини.
Читайте також Доведеться ще більше працювати: як зміняться вимоги до страхового стажу у 2024 році
Найбільше боржників додалося у січні 2023 року – 1 258 українців за місяць.
У відсотковому співвідношенні боржники поділяються за статтю так:
- чоловіки – 90,6%;
- жінки – 8,1%;
- не визначено – 1,3%.
На загальну кількість боржників припадає 203 548 виконавчих проваджень, тобто 6% осіб мають декілька боргів, які стосуються різних дітей.
Кому можуть відмовити в отриманні коштів на дитину в Польщі
У Польщі існує фінансова допомога для українців на дітей, яка називається "+800". Незалежно від доходів родини її виплачують у розмірі 800 злотих на кожну дитину щомісяця.
Проте є категорії біженців, яким припинять таке фінансування:
- якщо діти старші за 18 років;
- якщо батьки, які отримують виплати на дитину, витрачають їх на власні потреби і це доведено в судовому порядку;
- якщо батьки вже отримують іншу державну допомогу на дитину у країні походження або в будь-якій державі за межами Польщі;
- якщо дитина або діти перебувають у дитячих будинках та соціальних центрах.