Скільки людей не платять аліменти

Станом на грудень 2023 року Єдиний реєстр боржників України (ЄРБ) нараховує 192 150 боржників по аліментах. Від початку повномасштабного вторгнення осіб, які не платять аліменти, побільшало на 11 847 людини.

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Найбільше боржників додалося у січні 2023 року – 1 258 українців за місяць.

У відсотковому співвідношенні боржники поділяються за статтю так:

чоловіки – 90,6%;

жінки – 8,1%;

не визначено – 1,3%.

На загальну кількість боржників припадає 203 548 виконавчих проваджень, тобто 6% осіб мають декілька боргів, які стосуються різних дітей.

Кому можуть відмовити в отриманні коштів на дитину в Польщі

У Польщі існує фінансова допомога для українців на дітей, яка називається "+800". Незалежно від доходів родини її виплачують у розмірі 800 злотих на кожну дитину щомісяця.

Проте є категорії біженців, яким припинять таке фінансування: