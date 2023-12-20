Сколько человек не платят алименты

По состоянию на декабрь 2023 года Единый реестр должников Украины (ЕРБ) насчитывает 192 150 должников по алиментам. С начала полномасштабного вторжения количество лиц, которые не платят алименты, увеличилось на 11 847 человек.

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Больше должников добавилось в январе 2023 года – 1 258 украинцев в месяц.

В процентном соотношении должники делятся так:

мужчины – 90,6%;

женщины – 8,1%;

не определено – 1,3%.

На общее количество должников приходится 203 548 исполнительных производств, то есть 6% человек имеют несколько долгов, которые касаются разных детей.

Кому могут отказать в получении средств на ребенка в Польше

В Польше существует финансовая помощь для украинцев на детей, которая называется "+800". Независимо от доходов семьи, ее выплачивают в размере 800 злотых на каждого ребенка ежемесячно.

Однако есть категории беженцев, которым прекратят такое финансирование: