В Україні можуть заборонити купувати алкоголь та цигарки готівкою

В Офісі президента запропонували заборонити купувати підакцизні товари за готівку. Таким чином у Зеленського сподіваються вивести цей бізнес з тіні.

Частка нелегального тютюну на ринку в Україні оцінюється в 30%, а для алкоголю показник ще вищий. Про це розповів заступника глави Офісу президента Ростислав Шурма.

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Ростислав Шурма Заступник глави Офісу президента України Ми обговорюємо зараз – рішення ми не ухвалили, перевести розрахунки за підакцизні товари виключно у безготівковий формат. Тобто на оплату карткою.

Він нагадав, що під час паливної кризи на весні минулого року, продавці перевели клієнтів на карткові платежі та платежі через програми. Тоді населення досить швидко адаптувалось до змін, а дискомфорт серед населення зберігався не більше як тиждень – два. Тож Шурма прогнозує, що аналогічна ситуація відбудеться й зараз.

Те саме, я впевнений, у нас станеться тоді з тютюном та алкоголем, оскільки в принципі зруйнується природа та можливість ухилення від оплати акцизу,

– поділився заступник керівника ОП.

Податки можуть зрости

Також уряд зараз розглядає збільшення оподаткування "шкідливого споживання", до чого зокрема належить:

тютюн;

алкоголь;

викопне паливо.

Шурма зазначив, що ставки податків у рамках податкової реформи будуть збільшені до середньоєвропейського рівня.