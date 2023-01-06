Що відомо про новий закон

30 грудня 2022 року Мінфін оприлюднив проєкт закону, що передбачає приведення законодавства України до норм законодавства ЄС для виконання Угоди про асоціацію між ЄС та Україною.

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У разі прийняття закону, він набере чинності з 1 липня 2023 року. Однак деякі пункти наберуть чинності лише з 1 січня 2024 року.

Які акцизні ставки зростуть

Алкогольні напої

Зросте акциз для алкогольних напоїв, що міцніші за 1,25%, але не вищі 22%. Мовиться перш за все про ігристі та газовані вина та інші напої з доданням етилового спирту. Раніше акцизна ставка складала 8,42 гривні, а буде на рівні 12,23 гривні за 1 літр, тобто зросте на 3,81 гривні.

Нагадаємо! Зараз, згідно з бюджетом-2023, акциз на алкоголь складає 20% — 133,31 гривні за літр 100% спирту тисячі літрів, акциз на пиво – 59,82 гривні за літр 100% спирту.

Пальне

Акциз на пальне буде зростати щороку, починаючи з 1 січня 2024 року по 31 грудня 2027 року включно. Такі зміни передбачені Директивою 2003/96/ЄС, які набиратимуть чинності з 1 січня 2028 року. Розміри основних ставок акцизного податку на ці товари зростатимуть відповідно до підпункту 215.3.4 ПКУ.

До слова, податок на пальне зараз складає 100 євро, а з 1 липня 2023 року ставка ПДВ повернеться до рівня 20%, а акцизи – до 213 євро та 140 євро за 1000 літрів на бензин і дизельне пальне відповідно.

Разом з тим є вийняток. Він стосується пального на потреби військових. Якщо замовником такого пального є Міноборони, акциз становитиме 0 євро за 1000 літрів.

Тютюнові вироби

Середньозважена роздрібна ціна продажу сигарет буде розрахована із суми загальної вартості всіх сигарет з урахуванням усіх податків, реалізованих виробниками на митній території України та ввезених імпортерами на митну територію України. Зараз податок на тютюн податок складає 20% – 2 097,12 гривні тисячу штук.