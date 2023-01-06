Что известно о новом законе

30 декабря 2022 года Минфин обнародовал проект закона, предусматривающий приведение законодательства Украины к нормам законодательства ЕС для выполнения Соглашения об ассоциации между ЕС и Украиной.

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В случае принятия закона он вступит в силу с 1 июля 2023 года. Однако некоторые пункты вступят в силу только с 1 января 2024 года.

Какие акцизные ставки возрастут

Алкогольные напитки

Вырастет акциз для алкогольных напитков, которые крепче 1,25%, но не выше 22%. Речь идет прежде всего об игристых и газированных винах и других напитках с добавлением этилового спирта. Раньше акцизная ставка составляла 8,42 гривны, а будет на уровне 12,23 гривны за 1 литр, то есть вырастет на 3,81 гривны.

Напомним! Сейчас, согласно бюджету-2023, акциз на алкоголь составляет 20% – 133,31 гривны за литр 100% спирта тысячи литров, акциз на пиво – 59,82 гривны за литр 100% спирта.

Горючее

Акциз на горючее будет расти каждый год, начиная с 1 января 2024 года по 31 декабря 2027 года включительно. Такие изменения предусмотрены Директивой 2003/96/ЕС, которые вступят в силу с 1 января 2028 года. Размеры основных ставок акцизного налога на эти товары будут расти в соответствии с подпунктом 215.3.4 НКУ.

К слову, налог на горючее сейчас составляет 100 евро, а с 1 июля 2023 года ставка НДС вернется к уровню 20%, а акцизы – до 213 евро и 140 евро за 1000 литров на бензин и дизельное топливо соответственно.

Вместе с тем есть исключение. Он касается горючего на нужды военных. Если заказчиком такого горючего является Минобороны, акциз будет составлять 0 евро за 1000 литров.

Табачные изделия

Средневзвешенная розничная цена продажи сигарет будет рассчитана из суммы общей стоимости всех сигарет с учетом всех налогов, реализуемых производителями на таможенной территории Украины и ввезенных импортерами на таможенную территорию Украины. Сейчас налог на табак налог составляет 20% – 2 097,12 гривны тысячу штук.