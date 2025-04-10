"Ми вже бачили це під час COVID" – американці масово скуповують товари на тлі введення тарифів

За даними неурядового дослідницького центру Tax Foundation, нові мита коштуватимуть американцям 3,1 трлн доларів протягом наступного десятиліття. Це еквівалентно приблизно 2100 доларам додаткових витрат на одне домогосподарство лише у 2025 році.

У США скуповують товари через торговельну війну Трампа

Хоча багато покупців займають позицію "почекаємо – побачимо", дехто боїться, що паніка спричинить хвилю скупки товарів на тлі очікувань ще вищої інфляції, пише 24 Канал з посиланням на The Independent.

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Маніш Капур, засновник логістичної компанії GCG поблизу Лос-Анджелеса, сказав, що мита знову пробуджують страх перед порожніми полицями в магазинах. Подібне було під час пандемії, коли збої в постачанні призвели до дефіциту товарів і зростання цін.

Ми вже бачили це під час COVID – усі стрімголов бігли до магазинів і хапали все, незалежно від того, потрібно їм це чи ні. Зараз не до такого рівня, але люди бояться, що ціни зростуть, і хочуть запастися,

– сказав Капур.

55-річний Анжело Барріо, колишній працівник швейної промисловості, сказав, що тактика Трампа "мутити воду і сіяти хаос" викликає занепокоєння в нього та його друзів щодо економічного майбутнього. Зокрема ще з листопада Барріо почав купувати товари з тривалим терміном зберігання, побоюючись, що ритейлери перекладуть витрати мит на споживачів.

Анжело Барріо також висловив співчуття Китаю, якому Трамп пригрозив ще 50% мит, якщо Пекін не скасує свої у відповідь мита. Він зазначив, що їх "карають просто так".

Я завжди був радий, що вони постачають нам товари за такими низькими цінами,

– сказав Барріо.

Меггі Коллінз, жінка близько 60 років, сказала, що "тремтить від страху" через мита Трампа і їхній вплив на літніх людей. Вона додала, що уважно стежить за цінами, бо живе на фіксований дохід.

Вища ціна десь означає скорочення витрат десь іще,

– пояснила Коллінз.

Зокрема вона замислювалась, як же виживатиме молодь, адже вони "тільки-но вступають у цей світ, де стало так важко вижити".

В автосалоні Valley Subaru у Лонгмонті, штат Колорадо, останніми тижнями спостерігається підвищений попит. Генеральний директор з продажів Нік Чуенчіт сказав, що не впевнений, наскільки це пов’язано з занепокоєнням клієнтів щодо 25% мит, що набули чинності 3 квітня на імпортні авто.

Клієнти говорять про мита, запитують нас про це,

– сказав Чуенчіт.

Він вважає, що частина людей, які планували купити машину, зробили це раніше через розмови про мита. Однак Чуенчіт зберігає оптимізм, згадуючи продажі після рецесії 2008 року та під час пандемії.

Зауважте! Він заявив, що цей бізнес стійкий, авто завжди будуть купувати, але це буде дорожче для споживача.