Дуда пропонує змінити Конституцію Польщі та закріпити офіційні витрати на оборону
- Президент Польщі Анджей Дуда запропонував внести зміни до Конституції, щоб закріпити витрати на оборону на рівні не менше 4% від ВВП.
- Це має гарантувати стабільне фінансування польських збройних сил на тлі можливого збільшення цілей НАТО щодо оборонних витрат для країн-членів.
- Очікується, що зміни в НАТО та позиція США вплинуть на майбутню європейську оборонну політику.
Президент Польщі Анджей Дуда виступив з ініціативою внести зміни до Конституції в контексті оборонного бюджету. Він пропонує законодавчо закріпити витрати на оборону на рівні не менше 4% від ВВП.
Дуда хоче посилити оборону
Дуда передав відповідний законопроєкт спікеру Сейму Шимону Головні, передає 24 Канал.
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Сьогодні найголовніше – постійно зміцнювати нашу безпеку, тому, користуючись тим, що ми маємо консенсус на політичній арені, я вважаю, що її необхідно зміцнювати й з юридичного боку.
Поправка до Конституції, яку пропонує Анджей Дуда передбачає, що щорічні витрати на оборону у розмірі 4% ВВП стануть обов’язковими, що гарантуватиме стабільне фінансування польських збройних сил.
Зауважте! НАТО розглядає можливість збільшення неофіційної цілі щодо оборонних витрат для країн-членів. Очікується, що на саміті у червні 2025 року цей показник може зрости з нинішніх 2% до 3 або 3,5% ВВП.
ЄС уже посилює фінансування оборони
Країни Європейського Союзу активізують зусилля, щоб мобілізувати додаткові трильйони євро на зміцнення обороноздатності. Це необхідно для:
- Протидії загрозі з боку Росії;
- Компенсації можливого скорочення військової підтримки США.
Очікується, що найближчі рішення НАТО та зміна позиції США суттєво вплинуть на майбутнє європейської оборонної політики.