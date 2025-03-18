Прогрес у перемовинах: Велика Британія та ЄС прагнуть арештувати заморожені російські активи

Велика Британія та Європейський Союз активізують переговори щодо конфіскації заморожених російських активів. Метою є спільне підвищення оборонних витрат.

Арешт заморожених російських активів

Обидві країни прагнуть посилити економічний тиск на Володимира Путіна перед можливими мирними переговорами щодо припинення війни проти України, пише 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

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Зокрема міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі та головний дипломат Євросоюзу Кая Каллас під час майбутньої зустрічі в Лондон розглянуть "інноваційні ініціативи". Йтиметься про колективне збільшення фінансування європейської оборони та посилення військової готовності, про що повідомило МЗС Великої Британії.

У переговорах також обговорюватиметься, як Європа може забезпечити необхідне юридичне та фінансове обґрунтування для конфіскації мільярдів російських активів. Зокрема вже досягнуто певного прогресу, навіть попри опір деяких європейських країн, серед яких Бельгія та Німеччина. Вони побоюються, що конфіскація може порушити принцип імунітету держави відповідно до міжнародного права та вплинути на євро.

Не Сполучені Штати висловлюють постійні занепокоєння щодо суверенних активів... це насправді всередині Європи,

— сказав Леммі та висловив сподівання, що новий уряд Німеччини може змінити цю ситуацію.

Що відомо про заморожені активи? ЄС, країни Великої сімки та Австралія заморозили близько 280 мільярдів доларів активів Центрального банку Росії у вигляді цінних паперів і готівки. Це відбулось, переважно, через бельгійську клірингову палату Euroclear. Санкції проти відомих російських осіб заморозили ще приблизно 58 мільярдів доларів активів, включаючи будинки, яхти та приватні літаки.

Нагадаємо! Так Європа посилює тиск на Росію напередодні чергової телефонної розмови між Трампом та Путіним. США наполягають, щоб Росія погодилася на 30-денне припинення вогню, яке Україна, як повідомляється, готова прийняти.

Інвестиції ЄС в оборону

Леммі та Каллас також обговорять пропозицію ЄС дозволити державам-членам інвестувати 150 мільярдів євро (164 мільярди доларів) позик ЄС у закупівлю оборонного обладнання, яке можна буде купувати у деяких третіх країн:

Велика Британія;

Норвегія;

Швейцарія.

Надзвичайно важливо, щоб ми зміцнили наше партнерство з ЄС і спільно працювали над завершенням цієї війни та забезпеченням безпеки наших громадян,

— йдеться у заяві Леммі.

Зверніть увагу! Велика Британія не буде зобов’язана вносити кошти у цей фонд, але виграє від того, що країни ЄС розміщуватимуть замовлення в британських оборонних компаніях.