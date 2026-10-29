Зупинка АрселорМіттал: чому тисячі українців можуть втратити доходи

Одне з найбільших промислових підприємств України опинилося за крок до повної консервації. Таке рішення керівництва може обернутися не лише масштабною соціальною кризою, а й реальною загрозою для довкілля цілого регіону.

Чому зупинка заводу загрожує екологічною катастрофою

В. о. міського голови Кривого Рогу Юрій Вілкул звернувся до власника ArcelorMittal Лакшмі Міттала з вимогою переглянути рішення про зупинку гірничо-металургійного комбінату. Депутати міськради підтримали відкритий лист, адже консервація підприємства залишить без доходів близько 17 тисяч працівників, про що йдеться у заяві на сайті Криворізької міської ради.

Окрім втрати робочих місць, повне припинення виробництва несе серйозні техногенні ризики для 800 тисяч жителів Криворізької агломерації. У технологічних процесах використовуються небезпечні речовини, такі як соляна та сірчана кислоти, а також фенольні води.

Важливо! Особливе занепокоєння викликає стан гідротехнічних споруд, адже хвостосховища та дамби потребують безперервного нагляду. Якщо скоротити персонал та фінансування, ризик прориву дамб, як це вже траплялося у 2021 році, суттєво зросте.

Які альтернативи пропонує місцева влада

Депутати наголошують, що навіть в умовах війни залишається технічна можливість часткової роботи металургійного комплексу. Внутрішній ринок України досі потребує металопродукції для відбудови інфраструктури.

Крім того, гірничий департамент може продовжувати роботу, транспортуючи до 300 тисяч тонн залізорудного концентрату залізницею на європейські підприємства групи. Це дозволило б зберегти економічну активність та врятувати тисячі родин від втрати засобів до існування.

Нагадаємо! Керівництво "АрселорМіттал Кривий Ріг" розпочало процес переведення підприємства у режим холодної зупинки після чотирьох руйнівних ракетних атак. Внаслідок цих ударів загинули шестеро працівників, а понад 18 отримали поранення.

Генеральний директор компанії Мауро Лонгобардо пояснив, що це запобіжний захід для збереження життів людей та промислових активів до завершення бойових дій. За час повномасштабної війни група ArcelorMittal вже надала понад 700 мільйонів доларів фінансової підтримки, проте наразі безпечна робота гіганта вважається неможливою.

Раніше компанія ArcelorMittal повідомила уряд України, що за нинішніх умов не може безпечно та стабільно поновити діяльність свого підприємства у Кривому Розі на Дніпропетровщині. Відповідну заяву опублікували на сайті 25 вересня.