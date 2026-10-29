Остановка "АрселорМиттал": почему тысячи украинцев могут лишиться доходов

Почему остановка завода грозит экологической катастрофой

И. о. мэра Кривого Рога Юрий Вилкул обратился к владельцу ArcelorMittal Лакшми Митталу с требованием пересмотреть решение об остановке горно-металлургического комбината. Депутаты городского совета поддержали открытое письмо, ведь консервация предприятия лишит доходов около 17 тысяч работников, о чем говорится в заявлении на сайте Криворожского городского совета.

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Помимо потери рабочих мест, полное прекращение производства несет серьезные техногенные риски для 800 тысяч жителей Криворожской агломерации. В технологических процессах используются опасные вещества, такие как соляная и серная кислоты, а также фенольные воды.

Важно! Особое беспокойство вызывает состояние гидротехнических сооружений, ведь хвостохранилища и дамбы требуют постоянного надзора. Если сократить персонал и финансирование, риск прорыва дамб, как это уже происходило в 2021 году, существенно возрастет.

Какие альтернативы предлагают местные власти

Депутаты подчеркивают, что даже в условиях войны сохраняется техническая возможность частичной работы металлургического комплекса. Внутренний рынок Украины по-прежнему нуждается в металлопродукции для восстановления инфраструктуры.

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Кроме того, горнодобывающий департамент может продолжать работу, транспортируя до 300 тысяч тонн железорудного концентрата по железной дороге на европейские предприятия группы. Это позволило бы сохранить экономическую активность и спасти тысячи семей от потери средств к существованию.

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Напомним! Руководство "АрселорМиттал Кривой Рог" начало процесс перевода предприятия в режим холодной остановки после четырех разрушительных ракетных атак. В результате этих атак погибли шесть работников, а более 18 получили ранения.

Генеральный директор компании Мауро Лонгобардо пояснил, что это превентивная мера для сохранения жизней людей и промышленных активов до завершения боевых действий. За время полномасштабной войны группа ArcelorMittal уже предоставила более 700 миллионов долларов финансовой поддержки, однако в настоящее время безопасная работа гиганта считается невозможной.

Прогнозы

Ранее компания ArcelorMittal сообщила правительству Украины, что в нынешних условиях не может безопасно и стабильно возобновить деятельность своего предприятия в Кривом Роге в Днепропетровской области. Соответствующее заявление было опубликовано на сайте 25 сентября.