Дрони пошкодили найбільший російський порт, але експорт не зупинили, – Reuters

Атака українських дронів на термінал російського морського порту Новоросійськ серйозно пошкодила ключове обладнання. Однак повністю зупинити експорт нафти через нього не вдалося.

Чому експорт нафти продовжується?

Нафтова компанія Chevron зі США повідомила, що завантаження сировини з її підприємства Tengizchevroil продовжується, передає 24 Канал з посиланням на Reuters.

Зауважимо, що у вихідні Консорціум Каспійського нафтового трубопроводу (КТК), який постраждав від атаки дронів, оголосив, що один із трьох швартових пунктів на терміналі Новоросійська був пошкоджений. У результаті роботу призупинили.

Але вже у понеділок, за даними російських ЗМІ, завантаження нафти відновили через швартовий пункт SPM 1, що єдиний залишається в роботі. Хоча, як правило, для завантаження використовують 2 пункти, а один залишається резервним.

Однак швартовий пункт SPM 2 досі пошкоджений після попередніх атак.

А пункт SPM 3 перебуває на ремонті з 12 листопада,, і він може тривати до двох місяців.

Повне закриття порту КТК вчора було запобіжним заходом, SPM 1, можливо, вже відновлено або буде відновлено найближчим часом. Супутникові знімки показують судно, пришвартоване до SPM 1 сьогодні,

– зазначили у консалтинговій компанії Energy Aspects.

Однак, за її інформацією, через атаки дронів експорт консорціуму КТК зменшився вдвічі.

Варто знати! До атаки, за даними джерел у галузі, обсяги експорту нафти Black Sea CPC Blend у грудні мали зрости до 1,7 мільйона барелів на день проти 1,45 мільйона барелів у листопаді.

Що відомо про атаку на Новоросійськ?

Українська атака на морський термінал Каспійського трубопровідного консорціуму (КТК) у Новоросійську Краснодарського краю відбулася вранці 29 листопада. Після цього він зупинив відвантаження нафти, пише The Moscow Times.

У компанії повідомили, що виносний причальний пристрій ВПУ-2 отримав серйозні пошкодження, і його експлуатація неможлива.

Вантажні та інші операції припинили, а танкери відвели за межі акваторії консорціуму.

Втім, під час атаки з персоналу компанії та серед підрядників ніхто не постраждав

Важливо! Консорціум Каспійського нафтового трубопроводу (CPC) обробляє понад 1% світового експорту нафти. Атака на нього сталася на тлі активізації військових операцій України у Чорному морі.

Чому Казахстан обурився через атаку?