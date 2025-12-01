Дроны повредили крупнейший российский порт, но экспорт не остановили, – Reuters
- Атака украинских дронов повредила терминал российского морского порта Новороссийск, но экспорт нефти через него не остановили.
- Нефтяная компания Chevron сообщила о возобновлении загрузки сырья через единственный швартовый пункт SPM 1, хотя другие остаются поврежденными.
Атака украинских дронов на терминал российского морского порта Новороссийск серьезно повредила ключевое оборудование. Однако полностью остановить экспорт нефти из-за него не удалось.
Почему экспорт нефти продолжается?
Нефтяная компания Chevron из США сообщила, что загрузка сырья с ее предприятия Tengizchevroil продолжается, передает 24 Канал со ссылкой на Reuters.
Заметим, что в выходные Консорциум Каспийского нефтяного трубопровода (КТК), который пострадал от атаки дронов, объявил, что один из трех швартовых пунктов на терминале Новороссийска был поврежден. В результате работу приостановили.
Но уже в понедельник, по данным российских СМИ, загрузки нефти возобновили через швартовый пункт SPM 1, что единственный остается в работе. Хотя, как правило, для загрузки используют 2 пункта, а один остается резервным.
- Однако швартовый пункт SPM 2 до сих пор поврежден после предыдущих атак.
- А пункт SPM 3 находится на ремонте с 12 ноября,, и он может длиться до двух месяцев.
Полное закрытие порта КТК вчера было мерой предосторожности, SPM 1, возможно, уже восстановлено или будет восстановлено в ближайшее время. Спутниковые снимки показывают судно, пришвартовано к SPM 1 сегодня,
– отметили в консалтинговой компании Energy Aspects.
Однако, по ее информации, из-за атак дронов экспорт консорциума КТК уменьшился вдвое.
Стоит знать! До атаки, по данным источников в отрасли, объемы экспорта нефти Black Sea CPC Blend в декабре должны были вырасти до 1,7 миллиона баррелей в день против 1,45 миллиона баррелей в ноябре.
Что известно об атаке на Новороссийск?
Украинская атака на морской терминал Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в Новороссийске Краснодарского края состоялась утром 29 ноября. После этого он остановил отгрузку нефти, пишет The Moscow Times.
- В компании сообщили, что выносное причальное устройство ВПУ-2 получило серьезные повреждения, и его эксплуатация невозможна.
- Грузовые и другие операции прекратили, а танкеры отвели за пределы акватории консорциума.
Впрочем, во время атаки из персонала компании и среди подрядчиков никто не пострадал
Важно! Консорциум Каспийского нефтяного трубопровода (CPC) обрабатывает более 1% мирового экспорта нефти. Атака на него произошла на фоне активизации военных операций Украины в Черном море.
Почему Казахстан возмутился из-за атаки?
Казахстан призвал Украину прекратить удары по Черноморскому терминалу Каспийского трубопроводного консорциума (КТК).
КТК, в состав которого входят российские, казахские и американские акционеры, принимает нефть с месторождений Тенгиз, Карачаганак и Кашаган и транспортирует ее к терминалу в Новороссийске.
Казахский МИД отметил, что атаки наносят специальный ущерб критической инфраструктуре международного консорциума и могут негативно повлиять на двусторонние отношения Казахстана и Украины.