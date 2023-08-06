Атака на Новоросійськ "вдарила" по рублю: чи вплине це на фінансування Росією війни

Атака морського безпілотника, який пошкодив десантний корабель Росії біля порту у Новоросійську, створила загрозливу ситуації взагалі для інфраструктури експорту російської нафти у Чорному морі.

Головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень Іван Ус зазначив, що на цей інцидент вже відреагувала російська національна валюта. Адже рубль опустився до позначки майже 96 за долар. Про це він розповів 24 Каналу.

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Путін повинен прийняти пропозицію Ердогана

Він спрогнозував, що протягом серпня російська валюта може опуститися до 100 рублів за долар. І це одразу вплине на ціни на товари та спроможність росіян купувати їх купувати.

І це є дуже гарний натяк на те, що Владімір Путін повинен прийняти пропозицію Реджепа Ердогана та повернутись до зернової угоди,

– відзначив Ус.

Адже як Росія завдає ударів по Україні, так і по її інфраструктурних об'єктах можуть продовжитись атаки. І удар дроном по кораблю в порту Новоросійська це довів.

Не хочуть повторення 1917 року

Після того, як Росія оголосила фактично морську блокаду України, Міністерство оборони України зробила дзеркальну заяву щодо суден, які прямують у порти Росії та окупованих нею територій. І після атаки на російський корабель, стало очевидно, що ця заява підкріплена конкретними діями.

Водночас Росія все ще має ресурс для продовження війни. Лише за першу половину 2023 року країна-агресорка витратила на свою армія 600 мільярдів рублів. Також за повідомленням ГУР, Росія ще має певний запас коштів на війну – 150 мільярдів доларів.

На продовження війни та пропаганду Росія, на думку Уса, дійсно має гроші. Але це означатиме, що ці гроші будуть забиратися з інших сфер економіки. І за два – три місяці в Росії можуть початися проблеми з виплатами зарплат та пенсій у віддалених від центру суб'єктах країни. Через це може зростати невдоволення населення.

"В Росії не дуже хочуть повторення ситуації, яка склалася в 1917 році. Тоді Росія брала участь у Першій світовій війні, а в цей час відбувалась революція всередині країни, яка вивели її з війни", – підкреслив головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень.

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Захід не забуде

Якщо ж припустити, що Росія повернеться до зернової угоди, тоді Україну будуть просити не завдавати ударів по Чорноморських портах країни-агресорки. Також буде тиск на Київ щодо виваженішої політики – такої, як була до виходу Росії з зернової угоди.

"Проте поведінка Росії щодо зернової угоди навряд чи забудеться Заходом. Звичайно, будуть говорити, як добре що Москва повернулась до угоди, однак все це швидко не минеться для Росії", – наголосив Іван Ус.

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