Українські дрони зупинили один із найбільших НПЗ Росії: наслідки можуть тривати місяцями

Українська атака безпілотниками змусила один із найбільших нафтохімічних комплексів Росії у Башкортостані зупинити роботу. За даними джерел у галузі, пошкодження можуть вивести підприємство з ладу на кілька тижнів або навіть місяців.

Які пошкодження отримав Салаватський нафтохімічний комплекс

Один із найбільших нафтохімічних комплексів Росії – Салаватський, розташований на Уралі, – припинив роботу після атаки українських безпілотників. Про це повідомили два галузеві джерела Reuters.

За їхньою інформацією, внаслідок удару були пошкоджені та зупинені дві основні установки первинної переробки нафти – CDU-6 потужністю 17 140 тонн на добу та CDU-4, яка може переробляти 11 430 тонн нафти й газового конденсату щодня. Також пошкодження отримало допоміжне обладнання та низка вторинних виробничих установок.

Водночас губернатор регіону підтвердив факт атаки, однак заявив, що підприємство нібито зможе повернутися до нормальної роботи вже найближчими днями. Проте співрозмовники Reuters оцінюють терміни ремонту значно довшими – від кількох тижнів до кількох місяців.

Чому цей завод є важливим для Росії

Салаватський нафтохімічний комплекс входить до числа найбільших підприємств російської нафтопереробної галузі. Тут виробляють бензин, дизельне пальне, авіаційний гас, скраплені гази, поліетилен, полістирол, аміак та іншу нафтохімічну продукцію.

За даними галузевих джерел, у 2024 році завод переробив близько 7,2 мільйона тонн нафти, що становить приблизно 2,7% усіх нафтопереробних потужностей Росії. Підприємство також випустило 2,5 мільйона тонн дизельного пального, 1,5 мільйона тонн бензину та 700 тисяч тонн мазуту.

Зупинка такого об'єкта може вплинути на внутрішній ринок пального та експорт нафтопродуктів, особливо якщо відновлення виробництва затягнеться на кілька місяців.

Нагадаємо, українські дрони вже прилітали з "санцкіями" в Башкортостан цього року. Так, в ніч на 2 квітня безпілотники уразили НПЗ зі структури "Башнефть", що перебуває під контролем "Роснефті" в Уфі (адміністративний центр Башкортостана).