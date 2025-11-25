Ворог вдарив по енергетиці Києва та п'яти областей: де діють аварійні відключення

У ніч на вівторок, 25 листопада, Росія масовано атакували Україну. Під удар потрапили енергооб'єкти у п'яти регіонах, є знеструмлення.

Які регіони постраждали найбільше?

Постраждала енергетична інфраструктура у Києві та у Київській, Чернігівській, Одеській, Дніпропетровській та Харківській областях, передає 24 Канал з посиланням на Міненерго.

Дивіться також По 12 годин без світла: у YASNO пояснили, чому масові відключення не вплинуть на суму комуналки

Через російську атаку на ранок були знеструмлені десятки тисяч споживачів у постраждалих регіонах:

Київська область – 40 тисяч абонентів;

Одеська область – 20 тисяч споживачів;

Чернігівська область – 13 тисяч українців;

Дніпропетровська область – понад 21 тисяча;

Харківська область – понад 8 тисяч споживачів.

У всіх постраждалих регіонах тривають роботи з ліквідації наслідків масштабної ракетно-дронової атаки на енергетичну інфраструктуру,

– зазначили у Міненерго.

Як відключатимуть світло?

Внаслідок сьогоднішньої та попередніх масованих атак енергетикам довелося вранці застосовувати аварійні знеструмлення:

у Києві;

Харківській області;

Полтавській області;

Сумській області.

Надалі обмеження в усіх вказаних регіонах будуть замінені на збільшений, порівняно з попереднім прогнозом, обсяг застосування графіків погодинних відключень,

– повідомили в Укренерго.

У решті регіонів України протягом усього дня діятимуть графіки погодинних відключень світла.

ГПВ застосовуватимуть з 00:00 до 23:59 години ;

; Обсяг відключень встановлений від 0,5 до 2,5 черг.

Також по всій країні діють графіки обмеження потужності для промислових споживачів у максимальному обсязі.

Важливо! Про зміни в енергопостачанні протягом доби споживачі можуть дізнатися на офіційних сторінках обленерго свого регіону. ️

Яка ситуація в енергосистемі?

Ситуація в енергосистем залишається складною. Споживання електроенергії зростає. Сьогодні, 25 листопада, о 8:30 воно було на 2,1% вищим, ніж у понеділок.

Причина збільшення споживання, за словами енергетиків, полягає у застосуванні меншого порівняно з кінцем минулого тижня обсягу обмежень.

При цьому енергетики наголошують на ощадливому використанні електроенергії.

Обмежте користування потужними електроприладами. За можливості, перенесіть енергоємні процеси на нічні години – після 22:00

– закликали в Укренерго.

Варто знати! Енергетики підкреслюють, що економія електроенергії сприятиме зниженню навантаження на енергосистему і відповідно меншій тривалості вимушених відключень світла.

Що відомо про нічну атаку Росії?