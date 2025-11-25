Ворог вдарив по енергетиці Києва та п'яти областей: де діють аварійні відключення
- Внаслідок російської атаки постраждала енергетична інфраструктура у Києві та п'яти областях, зокрема в Київській, Чернігівській, Одеській, Дніпропетровській та Харківській.
- Енергетики запровадили аварійні відключення світла в Києві, Харківській, Полтавській та Сумській областях.
У ніч на вівторок, 25 листопада, Росія масовано атакували Україну. Під удар потрапили енергооб'єкти у п'яти регіонах, є знеструмлення.
Які регіони постраждали найбільше?
Постраждала енергетична інфраструктура у Києві та у Київській, Чернігівській, Одеській, Дніпропетровській та Харківській областях, передає 24 Канал з посиланням на Міненерго.
Через російську атаку на ранок були знеструмлені десятки тисяч споживачів у постраждалих регіонах:
- Київська область – 40 тисяч абонентів;
- Одеська область – 20 тисяч споживачів;
- Чернігівська область – 13 тисяч українців;
- Дніпропетровська область – понад 21 тисяча;
- Харківська область – понад 8 тисяч споживачів.
У всіх постраждалих регіонах тривають роботи з ліквідації наслідків масштабної ракетно-дронової атаки на енергетичну інфраструктуру,
– зазначили у Міненерго.
Як відключатимуть світло?
Внаслідок сьогоднішньої та попередніх масованих атак енергетикам довелося вранці застосовувати аварійні знеструмлення:
- у Києві;
- Харківській області;
- Полтавській області;
- Сумській області.
Надалі обмеження в усіх вказаних регіонах будуть замінені на збільшений, порівняно з попереднім прогнозом, обсяг застосування графіків погодинних відключень,
– повідомили в Укренерго.
У решті регіонів України протягом усього дня діятимуть графіки погодинних відключень світла.
- ГПВ застосовуватимуть з 00:00 до 23:59 години;
- Обсяг відключень встановлений від 0,5 до 2,5 черг.
Також по всій країні діють графіки обмеження потужності для промислових споживачів у максимальному обсязі.
Важливо! Про зміни в енергопостачанні протягом доби споживачі можуть дізнатися на офіційних сторінках обленерго свого регіону. ️
Яка ситуація в енергосистемі?
Ситуація в енергосистем залишається складною. Споживання електроенергії зростає. Сьогодні, 25 листопада, о 8:30 воно було на 2,1% вищим, ніж у понеділок.
Причина збільшення споживання, за словами енергетиків, полягає у застосуванні меншого порівняно з кінцем минулого тижня обсягу обмежень.
При цьому енергетики наголошують на ощадливому використанні електроенергії.
Обмежте користування потужними електроприладами. За можливості, перенесіть енергоємні процеси на нічні години – після 22:00
– закликали в Укренерго.
Варто знати! Енергетики підкреслюють, що економія електроенергії сприятиме зниженню навантаження на енергосистему і відповідно меншій тривалості вимушених відключень світла.
Що відомо про нічну атаку Росії?
Росія протягом нічної атаки з 24 на 25 листопада використала 464 ударні дрони, серед яких близько 250 становили "Шахеди". Окрім БпЛА, окупанти запустили аеробалістичні ракети Х-47М2 "Кинджал", крилаті ракети "Іскандер-К" і "Калібр", а також балістичні "Іскандер-М". Частину цілей збити не вдалося – зафіксовано 26 влучань.
Найбільше постраждали Київ та область. У столиці зафіксовані численні руйнування житлових будинків і цивільних об’єктів. Повідомляють про щонайменше 13 травмованих людей. Також є інформація про щонайменше 6 загиблих.
Складна ситуація і в Одеській області. Атака спричинила кілька пожеж, пошкодила інфраструктурне обладнання. За словами голови ОВА Олега Кіпера, відомо про шістьох постраждалих, серед них двоє дітей.