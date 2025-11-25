Враг ударил по энергетике Киева и пяти областей: где действуют аварийные отключения
- В результате российской атаки пострадала энергетическая инфраструктура в Киеве и пяти областях, в частности в Киевской, Черниговской, Одесской, Днепропетровской и Харьковской.
- Энергетики ввели аварийные отключения света в Киеве, Харьковской, Полтавской и Сумской областях.
В ночь на вторник, 25 ноября, Россия массированно атаковали Украину. Под удар попали энергообъекты в пяти регионах, есть обесточивание.
Какие регионы пострадали больше всего?
Пострадала энергетическая инфраструктура в Киеве и в Киевской, Черниговской, Одесской, Днепропетровской и Харьковской областях, передает 24 Канал со ссылкой на Минэнерго.
Из-за российской атаки на утро были обесточены десятки тысяч потребителей в пострадавших регионах:
- Киевская область – 40 тысяч абонентов;
- Одесская область – 20 тысяч потребителей;
- Черниговская область – 13 тысяч украинцев;
- Днепропетровская область – более 21 тысячи;
- Харьковская область – более 8 тысяч потребителей.
Во всех пострадавших регионах продолжаются работы по ликвидации последствий масштабной ракетно-дроновой атаки на энергетическую инфраструктуру,
– отметили в Минэнерго.
Как будут отключать свет?
Вследствие сегодняшней и предыдущих массированных атак энергетикам пришлось утром применять аварийные обесточивания:
- в Киеве;
- Харьковской области;
- Полтавской области;
- Сумской области.
В дальнейшем ограничения во всех указанных регионах будут заменены на увеличенный, по сравнению с предыдущим прогнозом, объем применения графиков почасовых отключений,
– сообщили в Укрэнерго.
В остальных регионах Украины в течение всего дня будут действовать графики почасовых отключений света.
- ГПВ будут применять с 00:00 до 23:59 часов;
- Объем отключений установлен от 0,5 до 2,5 очередей.
Также по всей стране действуют графики ограничения мощности для промышленных потребителей в максимальном объеме.
Важно! Об изменениях в энергоснабжении в течение суток потребители могут узнать на официальных страницах облэнерго своего региона. ️
Какая ситуация в энергосистеме?
Ситуация в энергосистеме остается сложной. Потребление электроэнергии растет. Сегодня, 25 ноября, в 8:30 оно было на 2,1% выше, чем в понедельник.
Причина увеличения потребления, по словам энергетиков, заключается в применении меньшего по сравнению с концом прошлой недели объема ограничений.
При этом энергетики отмечают экономное использование электроэнергии.
Ограничьте пользование мощными электроприборами. По возможности, перенесите энергоемкие процессы на ночные часы – после 22:00
– призвали в Укрэнерго.
Стоит знать! Энергетики подчеркивают, что экономия электроэнергии будет способствовать снижению нагрузки на энергосистему и соответственно меньшей продолжительности вынужденных отключений света.
Что известно о ночной атаке России?
Россия в течение ночной атаки с 24 на 25 ноября использовала 464 ударные дроны, среди которых около 250 составляли "Шахеды". Кроме БпЛА, оккупанты запустили аэробаллистические ракеты Х-47М2 "Кинжал", крылатые ракеты "Искандер-К" и "Калибр", а также баллистические "Искандер-М". Часть целей сбить не удалось – зафиксировано 26 попаданий.
Больше всего пострадали Киев и область. В столице зафиксированы многочисленные разрушения жилых домов и гражданских объектов. Сообщают о по меньшей мере 13 травмированных людей. Также есть информация о по меньшей мере 6 погибших.
Сложная ситуация и в Одесской области. Атака вызвала несколько пожаров, повредила инфраструктурное оборудование. По словам главы ОВА Олега Кипера, известно о шести пострадавших, среди них двое детей.