Враг ударил по энергетике Киева и пяти областей: где действуют аварийные отключения

В ночь на вторник, 25 ноября, Россия массированно атаковали Украину. Под удар попали энергообъекты в пяти регионах, есть обесточивание.

Какие регионы пострадали больше всего?

Пострадала энергетическая инфраструктура в Киеве и в Киевской, Черниговской, Одесской, Днепропетровской и Харьковской областях, передает 24 Канал со ссылкой на Минэнерго.

Из-за российской атаки на утро были обесточены десятки тысяч потребителей в пострадавших регионах:

Киевская область – 40 тысяч абонентов;

Одесская область – 20 тысяч потребителей;

Черниговская область – 13 тысяч украинцев;

Днепропетровская область – более 21 тысячи;

Харьковская область – более 8 тысяч потребителей.

Во всех пострадавших регионах продолжаются работы по ликвидации последствий масштабной ракетно-дроновой атаки на энергетическую инфраструктуру,

– отметили в Минэнерго.

Как будут отключать свет?

Вследствие сегодняшней и предыдущих массированных атак энергетикам пришлось утром применять аварийные обесточивания:

в Киеве;

Харьковской области;

Полтавской области;

Сумской области.

В дальнейшем ограничения во всех указанных регионах будут заменены на увеличенный, по сравнению с предыдущим прогнозом, объем применения графиков почасовых отключений,

– сообщили в Укрэнерго.

В остальных регионах Украины в течение всего дня будут действовать графики почасовых отключений света.

ГПВ будут применять с 00:00 до 23:59 часов ;

; Объем отключений установлен от 0,5 до 2,5 очередей.

Также по всей стране действуют графики ограничения мощности для промышленных потребителей в максимальном объеме.

Важно! Об изменениях в энергоснабжении в течение суток потребители могут узнать на официальных страницах облэнерго своего региона. ️

Какая ситуация в энергосистеме?

Ситуация в энергосистеме остается сложной. Потребление электроэнергии растет. Сегодня, 25 ноября, в 8:30 оно было на 2,1% выше, чем в понедельник.

Причина увеличения потребления, по словам энергетиков, заключается в применении меньшего по сравнению с концом прошлой недели объема ограничений.

При этом энергетики отмечают экономное использование электроэнергии.

Ограничьте пользование мощными электроприборами. По возможности, перенесите энергоемкие процессы на ночные часы – после 22:00

– призвали в Укрэнерго.

Стоит знать! Энергетики подчеркивают, что экономия электроэнергии будет способствовать снижению нагрузки на энергосистему и соответственно меньшей продолжительности вынужденных отключений света.

Что известно о ночной атаке России?