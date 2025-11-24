Росія знову б’є по енергетиці: понад 70 тисяч українців залишилися без світла

Росія продовжує атаки на енергетичну систему України. Вночі 24 листопада енергооб'єкти у чотирьох областях опинилися під обстрілом, через що знеструмлені десятки тисяч домогосподарств.

Які регіони постраждали найбільше?

Ворог атакував енергетичну інфраструктуру у Харківській, Донецькій, Дніпропетровській та Чернігівській областях, передає 24 Канал з посиланням на Міненерго.

Через атаки є масові знеструмлення. Без електропостачання залишились понад 70 тисяч українців:

Найскладніша ситуація на Дніпропетровщині – понад 60 тисяч абонентів без світла.

– понад 60 тисяч абонентів без світла. На Харківщині знеструмлені внаслідок атаки ще близько 10 тисяч споживачів.

Аварійно-відновлювальні роботи почалися одразу, як тільки дозволила безпекова ситуація. Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше повернути пошкоджене обладнання в роботу,

– запевнили в Укренерго.

Важливо! Також несприятлива погода викликала знеструмлення у 45 населених пунктах Львівської області. Енергетики сподіваються заживити усіх знеструмлених споживачів до кінця доби.

Яка ситуація в енергосистемі?

Через російські атаки ситуація в енергосистемі України залишається складною. Споживання електроенергії демонструє тенденцію до зростання.

Тому сьогодні по всій території України знову застосовують графіки погодинних відключень:

ГПВ діють протягом усієї доби з 00:00 до 23:59 години;

Відключають від 0,5 до 3 черг.

Також в усіх областях діють графіки обмеження потужності для промислових споживачів у максимальному обсязі.

Енергетики вкотре закликають раціонально споживати електроенергію, особливо у пікові, ранкові та вечірні години.

Обмежте сьогодні користування потужними електроприладами. За можливості, перенесіть енергоємні процеси на період найбільш ефективної роботи сонячних електростанцій – з 11:00 до 13:00, або на нічні години – після 22:00. Ощадливе споживання електроенергії сприятиме меншій тривалості вимушених відключень,

– наголошують енергетики.

Зауважте! Ситуація в енергосистемі може змінитися. Про зміни електропостачання можна дізнатися на офіційних сторінках свого обленерго у регіоні.

Що відомо про руйнування через атаки Росії?