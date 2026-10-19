Обвал перекриттів у Cosmo Multimall: як атака Росії вдарила по бізнесу Києва

Черговий терористичний акт ворога завдав болючого удару по столичній комерційній нерухомості. Популярний торговельний майданчик змушений призупинити роботу через серйозні пошкодження інфраструктури.

Як руйнування вплинуть на роботу бізнесу та відвідувачів

У ніч проти 19 жовтня внаслідок російської атаки на Київ значних пошкоджень зазнав торгово-розважальний центр Cosmo Multimall, який раніше був відомий киянам як "Космополіт". У будівлі серйозно пошкоджено дах та опорні конструкції, а частина внутрішніх перекриттів просто обвалилася, про що повідомляє Українська рада торгових центрів.

Комплекс розташований на вулиці Вадима Гетьмана, зовсім поруч зі станцією метро "Шулявська", і є важливим економічним вузлом району. До атаки тут стабільно працювали десятки роздрібних магазинів, заклади харчування, великий кінотеатр, боулінг та льодова арена, які генерували робочі місця та податки до бюджету.

Зверніть увагу! Наразі адміністрація Cosmo Multimall офіційно не коментувала точні масштаби збитків та терміни можливого відновлення. Очевидно, що орендарі зазнають прямих фінансових втрат через вимушений простій та пошкодження майна, а киянам доведеться шукати альтернативні місця для покупок та дозвілля найближчим часом.

Які атаки на торгові центри відбувалися раніше

Ворог цілеспрямовано б'є по цивільній та комерційній інфраструктурі не лише в столиці, а й у західних регіонах, намагаючись завдати шкоди економіці. Нагадаємо, вранці 16 жовтня росіяни атакували відомий ТРЦ "Екватор" у Рівненській області.

Тоді, на щастя, ніхто з відвідувачів чи персоналу не постраждав, однак комплекс був змушений припинити роботу для ліквідації наслідків. Представники "Екватора" запевнили, що роблять усе можливе для швидкого відновлення, проте такі інциденти вкотре підкреслюють високі ризики для українського ритейлу в умовах війни.