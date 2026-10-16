Що відомо про російську атаку на ТРЦ

На щастя, ніхто не постраждав, про що повідомили у соціальних мережах ТРЦ.

Наразі для ліквідації наслідків на місці працюють екстрені служби, а також працівники компанії.

Наразі ТРЦ "Екватор" не працює. Додаткові уточнення та інформацію про відкриття обіцяють повідомити.

Робимо все, щоб якнайшвидше відновити ТРЦ та зробити його ще кращим для вас. Стежте за новинами на нашій сторінці,

– йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що останнім часом ворог почав значно активніше атакувати західні регіони України. Під ударом опинилися Хмельницький, Луцьк та інші міста.

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Вранці 16 жовтня стало відомо, що ворог атакував Рівненську область. Постраждала цивільна інфраструктура, зокрема житлова.

У вівторок, 13 жовтня, ворог атакував Рівненський державний гуманітарний університет. Внаслідок атаки було поранено десятки людей.