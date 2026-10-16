Что известно о российской атаке на ТРЦ

К счастью, никто не пострадал, о чем сообщили в социальных сетях ТРЦ.

В настоящее время на месте работают экстренные службы, а также сотрудники компании, чтобы ликвидировать последствия.

В настоящее время ТРЦ "Экватор" не работает. Дополнительные уточнения и информацию об открытии обещают сообщить позже.

Мы делаем все, чтобы как можно быстрее восстановить ТРЦ и сделать его еще лучше для вас. Следите за новостями на нашей странице,

– говорится в сообщении.

Напомним, что в последнее время враг начал значительно активнее проводить атаки на западные регионы Украины. Под ударом оказались Хмельницкий, Луцк и другие города.

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Утром 16 октября стало известно, что враг атаковал Ровенскую область. Пострадала гражданская инфраструктура, в частности жилая.

Во вторник, 13 октября, враг атаковал Ровенский государственный гуманитарный университет. В результате атаки были ранены десятки людей.