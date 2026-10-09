Об этом 9 октября сообщил начальник Ровенской областной государственной администрации Александр Коваль.

Какие последствия атаки?

Под русской атакой был Север области. Из-за обстрелов пострадали пять человек из многодетной семьи. Среди раненых – 10-летний ребенок, который находится в тяжелом состоянии.

Коваль уточнил, что при необходимости ребенка транспортируют в областную больницу.

К тому же поврежден жилой дом семьи – он получил значительные повреждения.

Руководство общества находится на связи с ОВА и готовит необходимую помощь пострадавшим, добавил Коваль.

Напомним, враг уже атаковал Ровенскую область в этот день. В результате предварительного обстрела травмировалась местная жительница и были повреждены частные дома.

Ночью 9 октября россияне атаковали торговый центр "Эпицентр" в окрестностях Чернигова. В центральной части здания возник пожар, однако никто не пострадал.

Накануне в Ивано-Франковске в результате падения обломков беспилотника тоже загорелся пожар. К сожалению, погиб сторож, охранявший одно из зданий.