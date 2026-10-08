Об этом сообщил мэр Руслан Марцинкив.
Какая была угроза?
Воздушная тревога желтого уровня была объявлена в части Ивано-Франковской области в 22:41. Местные власти призвали отреагировать на угрозу, а Воздушные силы ВСУ предупреждали о движении реактивного беспилотника на регион.
Реактивный БпЛА из Хмельницкой области в направлении Ивано-Франковской области,
– написали военные.
Около 23:02 в областном центре прогремели взрывы. Марцинков уточнил, что в регионе работали силы противовоздушной обороны.
В 23:14 был объявлен отбой воздушной тревоги. Однако, по словам мэра, опасность в течение ночи сохраняется.
Местные медиа отмечают, что это первый случай, когда вражеский реактивный дрон добрался до Прикарпатья.